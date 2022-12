Blisshards verabschieden sich mit Niederlage in die Pause

Zum Abschluss der Hinrunde hat die HSG Friedrichshafen-Fischbach die fünfte Saisonpleite kassiert. Beim HV Rot-Weiß Laupheim II verlor der Sechste der Handball-Bezirksliga knapp mit 26:27 (11:11).

Für die Blisshards war es eine sehr „bittere Niederlage“, wie HSG-Trainer Andreas Rohrbeck berichtete. Den Häflern fehlte fast eine gesamte Mannschaft. Adrian Müller, Frederik Braunmiller, Julian Fischinger, David Pietsch, Maximilian Mohr, Elias Rebstein und Klemen Kotnik traten die Reise nach Laupheim aus unterschiedlichen Gründen nicht an. Außerdem blieb auch Rohrbeck krankheitsbedingt zu Hause und verfolgte die Partie per Liveticker. Die Verantwortung für das Team hatten der HSG-Vorsitzende Ingo Ortlieb und Marius Ratt inne. Trotz bescheidener Vorzeichen gestalteten die Blisshards die Partie von Beginn an ausgeglichen. Torwart Julian Wenzel erwischte einen guten Tag und das Abwehrspiel funktionierte. Mit einem 11:11 ging es in die Pause.

Friedrichshafen-Fischbach nahm sich vor, noch eine Schippe draufzulegen und sich mit besserer Chancenverwertung eine Führung zu erspielen. Der Plan ging aber nicht auf – Laupheim II kam stark aus der Pause. Die Gastgeber lagen komfortabel mit vier Toren vorne. Aber die Häfler Rumpftruppe schaffte es, das Spiel zu drehen. Unnötige Fehler verhinderten jedoch eine Vorentscheidung. Es blieb bis zum Schluss spannend und Laupheim nutzte den langen Ballbesitz (rund anderthalb Minuten) aus. Den Siegtreffer erzielten die Gastgeber per Siebenmeter.

„Der Stachel sitzt tief“, meint Rohrbeck. Die HSG hat die Hinrunde somit mit einem ausgeglichenen Punktekonto abgeschlossen. Im neuen Jahr legen die Häfler mit dem Kracher gegen den TSB Ravensburg (Samstag, 14. Januar, 20.15 Uhr) los.