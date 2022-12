Blisshards treffen auf unbeschriebenes Blatt

Die Handball-Bezirksliga hat sich schon fast komplett in die Winterpause verabschiedet. Nur noch sechs Teams sind an diesem Wochenende im Einsatz. Eines davon ist die HSG Friedrichshafen-Fischbach. Am Samstag um 17.15 Uhr gastieren die Blisshards beim HV RW Laupheim II.

Friedrichshafen-Fischbach reist als Favorit in die Rottumhalle. Die Häfler haben einen guten Lauf und sich dank mehrerer Siege im Tabellenmittelfeld festgesetzt. Mit einem Sieg in Laupheim möchte das Team von Trainer Andreas Rohrbeck nun mit der SG Ulm-Wiblingen und der HSG Langenau/Elchingen 2 gleichziehen.

Große Verstärkungen unwahrscheinlich

Laupheim II dagegen ist Viertletzter und würde gerne den Abstand auf die unteren Teams vergrößern. Klingt nach einer machbaren Aufgabe für die Blisshards, die in der Vorwoche kampflos gegen den HCL Vogt gewannen. Die Verbandsliga-Reserve ist allerdings nur schwierig einzuschätzen, so ergibt sich die Mannschaftsstärke aus der jeweiligen Besetzung und die ist bei Laupheim II in dieser Saison sehr unterschiedlich gewesen. Große Verstärkung von oben ist jedoch nicht zu erwarten: Laupheims Erste spielt direkt im Anschluss gegen die SKV Unterensingen (19.30 Uhr).