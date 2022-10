Blisshards beenden quälend lange Niederlagenserie

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach hat ihre Niederlagenserie durchbrochen. Nach zwei Jahren ohne Zählbares und 21 Pleiten am Stück gewannen die Blisshards am Samstag mit 25:19 (14:10) beim TV Gerhausen II. In der Bezirksliga belegt der Absteiger zurzeit den viertletzten Rang.

Ein ungewohntes Gefühl, mit dem die Mannschaft erst einmal umgehen musste. „Die maximale Ekstase nach Abpfiff hat auf sich warten lassen. Die Jungs waren extrem erleichtert und haben sich ein bisschen schwergetan, ihre Freude auf der Platte zum Ausdruck zu bringen“, beschrieb HSG-Trainer Andreas Rohrbeck die ersten Reaktionen nach dem Sieg.

Julian Fischinger ragt heraus

Ausschlaggebend für den Erfolg seien mehrere Faktoren gewesen. „Wir haben über weite Strecken ein gutes Handballspiel aufs Tableau gebracht“, lobte der HSG-Coach. Er sah die Kaderbreite als hilfreich an, die HSG hatte 13 Spieler an Bord. Herausgestochen in seinem ersten Saisoneinsatz ist Julian Fischinger, einer der Erfahrensten bei den Blisshards.