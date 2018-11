Eine etwa 40-jährige blinde Frau ist am Freitagabend gegen 19.15 Uhr am Friedrichshafener BSB-Hafen aus bislang noch ungeklärter Ursache in den eiskalten Bodensee (elf Grad) gestürzt. Die Frau konnte von den in Rekordzeit zum Unfallort geeilten Rettungskräften des DLRG aus dem Wasser gezogen und mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nach Aussage des DLRG nicht mehr, die Dame sei nach der Rettung ansprechbar gewesen, konnte oder wollte unmittelbar nach der Rettungsaktion aber noch nicht erzählen, wie sie in die lebensgefährliche Lage geraten konnte.

Obwohl sich der Weihnachtsmarkt nur wenige Meter von der Stelle befindet, an der die Frau in den Bodensee gefallen sein muss, blieb der Sturz zunächst unbemerkt, ehe dann eine BSB-Mitarbeiterin auf die im Wasser treibende Frau aufmerksam wurde und ihr einen Rettungsring zuwarf, an dem diese sich festklammern konnte. Zwei DLRG-Taucher, die schon fünf Minuten nach Eingang des Notrufs im Wasser waren, versuchten die Frau zunächst über eine Leiter an den senkrechten Hafenbeckenwänden hinaufzugeleiten. Doch die Gestürzte war bereits so unterkühlt, dass ihr dazu die Kraft fehlte. Schließlich konnte sie aber auf das DLRG-Rettungsboot gehievt werden. An Land warteten dann bereits Notärzte und DRK-Rettungskräfte. Der Blindenhund der Frau, der das Geschehen von der Kaimauer aus beobachtet hatte, wurde an die Polizei übergeben.