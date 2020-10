Blind Date mit einem Buch im Medienhaus am See

Wie das Medienhaus am See mitteilt, startet es mit einer Überraschungsaktion in die dunkle Jahreszeit. „Blind Date mit einem Buch“ ist für Kunden, die die Überraschung lieben. In der Romanabteilung im ersten Stock gibt es jetzt einen Tisch mit Büchern, die alle gleich in Packpapier mit Schleifchen und Anhänger verpackt wurden. Mit wenigen Stichworten wird beschrieben, was einen beim Blind Date erwartet. Geht es bei dem Rendezvous um Liebe oder Mord? Um Romantik oder spannende Zeitgeschichte? Wer so bewusst äußere Reize wie Cover oder Klappentext ausblendet, entdeckt vielleicht einen bis dahin unbekannten Schriftsteller oder einen kleinen literarischen Schatz, erklären die Organisatoren vom Medienhaus am See.

Das Blind Date und das Vertrauen ins Medienhausteam könnte sich also für den ein oder anderen auszahlen und die Beziehung zum Buch und zum Lesen erweitern, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Medienhauses. Die handverlesenen Bücher sind auf ein Dienstkonto gebucht und können nur an der Info im Erdgeschoss ausgeliehen werden.