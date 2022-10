Professor Dr. Richard Münch, Inhaber der Seniorprofessur für Gesellschaftstheorie und komparative Makrosoziologie an der Zeppelin Universität (ZU), wird von der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit dem renommierten und mit 20 000 Euro dotierten Meyer-Struckmann-Preis 2022 ausgezeichnet. Gewürdigt werden damit seine grundlegenden theoretischen Arbeiten und historisch-vergleichenden Studien zum gesellschaftlichen Wandel, heißt es in einer Pressemeldung der ZU.

In seiner aktuellen Forschungsarbeit untersucht Richard Münch den Wandel des akademischen Feldes im Kontext des verschärften internationalen Wettbewerbs.

„Die Arbeiten von Richard Münch haben den soziologischen Blick auf Europäisierung und Globalisierung als Inklusions- und Exklusionskontext in wichtigen Aspekten über theoretische und empirische Grenzziehungen des Fachs hinweg geprägt“, erklärt Professorin Dr. Annette Schnabel, Inhaberin des Lehrstuhls für Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Richard Münch wurde für seine herausragende Forschung bereits mit zahlreichen Drittmittelförderungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie dem Preis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

„Ich möchte diese Ehrung zum Anlass nehmen, um in Dankbarkeit an all diejenigen Menschen zu denken, mit denen ich ein Stück weit gemeinsam meiner intellektuellen Neugierde folgen konnte, an meine Kommilitonen in Heidelberg, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Doktorandinnen und Doktoranden an allen weiteren Stationen in Augsburg, Köln, Düsseldorf, Bamberg und Friedrichshafen. Von größter Bedeutung war die akademische Freiheit, die wir zusammen in die unbedingte Suche nach Erkenntnis umgesetzt haben. Ich wünsche uns allen, dass davon so viel wie möglich erhalten bleibt“, sagt Münch.