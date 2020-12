Sachschaden von insgesamt etwa 7000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr beim Kreisverkehr im Seewald entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 59-jähriger Autofahrer aus Richtung Lochbrücke kommend in den Kreisverkehr einfahren und prallte dabei in den Wagen eines aus Richtung Ravensburger Straße kommenden und bereits im Kreisel befindlichen 58-Jährigen. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Unfallbeteiligten schoben sich nach dem gegenseitig die Verantwortung an dem Zusammenstoß zu.