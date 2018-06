Es gibt Fußballspiele, die will man als Spieler und als Fan so schnell wie möglich vergessen. Ein solches fand am 20. Oktober 2012 in Weiler statt. Der VfB versuchte, in der Landesliga, durch spielerische Mittel gegen eine kampfstarke Mannschaft zu bestehen und ging mit 1:5 unter. Trainer Daniel Schmid war nach dem Schlusspfiff so angefressen, dass er den Sportplatz im Allgäu schnell verließ, um angenehmere Dinge zu tun. Am Mittwoch kommt (19 Uhr) nun der FV Rot-Weiß Weiler zum Rückspiel ins Zeppelinstadion und eines ist gewiss: Der VfB will sich nicht noch einmal blamieren.

Abgesehen von Thomas Müller, der eine hartnäckige Wadenverletzung hat, stehen Trainer Daniel Schmid alle Mann zur Verfügung. Auch Denis Nikic und Timo Reiser können wieder mitwirken. „Ich hoffe, dass die Mannschaft sich die unterirdische Vorstellung in Weiler noch einmal vor Augen führt und im Rückspiel eine positive Reaktion zeigt“, sagt Daniel Schmid.

Der FV Rot-Weiß Weiler steht in der Tabelle der Fußball-Landesliga mit 39 Punkten auf Platz sieben. Weder nach oben, noch nach unten wird etwas gehen. Die Mannschaft von Trainer Reiner Steck ist aber seit drei Spielen ohne Sieg. In der Heimpartie gegen Oberzell verlor das Team mit 1:2. „Wir haben es versäumt, klare Torchancen herauszuspielen“, sagte Trainer Reiner Steck vergangene Woche. Er attestierte aber seiner Elf, „spielerisch die besseren Akzente“ gesetzt zu haben. Unterm Strich sahen die 150 Zuschauer im Raiffeisenbank-Stadion aber keine besonders mitreißende Partie – wen wundert es. Die Landesligapartien zählen nicht unbedingt zu den Leckerbissen im Amateursport.

Vor dem Spiel beim VfB Friedrichshafen hat der FV Rot-Weiß Weiler einige verletzte Spieler. „Die Personaldecke wird immer dünner“, so Steck, der Dominik Dieing und Matthias Stadelmann gegen Oberzell verletzungsbedingt auswechseln musste.

Nun, vielleicht zeigt der VfB seinen Fans wieder seine Schokoladenseite, denn zu Hause spielt die Mannschaft immer besser als auswärts – zumindest in der laufenden Saison. (to)