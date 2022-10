Strom aus, Notfallplan an: Was passiert bei einem Blackout im Bodenseekreis?

Bei einem Blackout bricht die Stromversorgung großflächig über einen längeren Zeitraum zusammen. Was sich nach einer Vorlage für einen packenden Kinofilm anhört, beschäftigt Verwaltungen, Energieversorger und Polizei im Bodenseekreis derzeit allerdings ganz real. Konzepte werden aktualisiert, Krisenstäbe aktiviert.

Der Fokus des Landratsamtes als Katastrophenschutzbehörde liegt im Fall der Fälle auf „der bestmöglichen Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur“, wie Sprecher Lars Gäbler mitteilt. Ganz klar gefragt seien aber auch die Bürger selbst, „da keine Behörde die Versorgung und Betreuung aller Menschen sicherstellen kann“.

Tipps und Ratschläge von Bund und Land gibt es viele. Das Landratsamt empfiehlt im Kern, dass jeder Haushalt zumindest immer einen Trinkwasservorrat für einige Tage sowie haltbare Nahrungsmittel vorhält, die nicht unbedingt gekocht werden müssen.

Stadtwerk funkt zur Not

Energiekrise, Systemkollaps, Cyberattacken, Naturkatastrophen: Momentan befeuern viele Entwicklungen die Angst vor einem Blackout. Die gute Nachricht: „Die Wahrscheinlichkeit eines flächendeckenden Stromausfalls ist sehr gering“, versichert das Stadtwerk am See. Im süddeutschen Raum sei es bislang zu keinem Blackout gekommen.

„Aber natürlich gibt es Konzepte, mit denen wir uns auch auf dieses Szenario vorbereiten“, berichtet Jan Etzel, Leiter des Bereichs Stromnetz. Dabei gehe es um die Sicherstellung des Betriebs der Versorgungsanlagen, zur Not mit portablen Notstromaggregaten, aber auch um interne und externe Kommunikationsketten zum Beispiel über Funk.

Stadtteile gezielt vom Netz nehmen

Das Stadtwerk am See verfügt über eigene Notstromaggregate, höchste Priorität habe dabei die Wasserversorgung. Zudem stehe der Energieversorger im engen Austausch mit dem Katastrophenschutz, also mit Landratsamt, Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Die Pläne, wer wann und wie mit Strom versorgt wird, erstellen Jan Etzel zufolge eigens für solche Fälle eingerichtete Krisenstäbe. Ein Detail: Bevor es zu einem flächendeckenden Ausfall kommt, würden gezielt Stadtteile vom Netz genommen, um die Stromversorgung bei einem Großteil der Bevölkerung zu sichern.

Im Landratsamt ist laut Sprecher der Verwaltungsstab „Energie“ aktiviert worden, „in dem in einem regelmäßigen Austausch die Lage sowie die (Not-)Stromversorgung wesentlicher Einrichtungen im Bodenseekreis bewertet wird“. Vor allem die integrierte Leitstelle für den Feuerwehr- und Rettungsdienst sowie das Landratsamt als Katastrophenschutz-, Naturschutz- und Sozialbehörde müssten arbeitsfähig bleiben. Eine Vorsorgemaßnahme: Im Landratsamtsgebäude in der Glärnischstraße sei bereits 2020 ein neues Notstromaggregat installiert worden.

Landratsamt als Knotenpunkt

Auch die Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen, also zum Beispiel Pflegeheime und Krankenhäuser, hätten Priorität. Außerdem finde aktuell ein Austausch mit den Gemeinden über Kontaktanlaufstellen für die lokale Bevölkerung statt. „Dort könnten Informationen und im Rahmen des faktisch Möglichen eine Grundversorgung bereitgehalten werden“, führt Lars Gäbler aus.

Bei einem größeren Szenario bilde das Landratsamt eine Art Knotenpunkt, an dem alle Informationen zusammenlaufen. Die Kommunikation mit übergeordneten Behörden laufe im Notfall über Satellitentelefone. Vor Ort könnten Lautsprecherdurchsagen erfolgen. Der Sprecher: „Klar ist aber auch, dass viele Systeme bei einem Stromausfall nicht mehr verfügbar sind und somit die schnelle Information weiterer Personenkreise problematisch ist.“

Feuerwehr verfügt über mobile Stromerzeuger

Zur kritischen Infrastruktur in direkter Zuständigkeit der Stadtverwaltung Friedrichshafen gehörten insbesondere das Klärwerk und Teile der Verwaltung selbst, teilt Pressesprecherin Monika Blank mit. In diesen Bereichen seien zuletzt im Zuge der Corona-Pandemie die Krisenpläne unter anderem mit Blick auf die Notstromversorgung und die IT-Sicherheit überprüft worden.

Die Feuerwehr Friedrichshafen halte zudem mobile Stromerzeuger bereit. Monika Blank: „Mit Notstromaggregaten (Diesel-Verstromung) lässt sich jedoch nur ein Anteil der Stromverbraucher und auch nur zeitlich begrenzt aufrecht erhalten.“ Sollten Telefon und Internet ausfallen, könnten Lautsprecherfahrzeuge mit 360-Grad-Kugellautsprechern der Feuerwehr eingesetzt werden. Auch die Streifenwagen der Polizei verfügen über Außenlautsprecher.

Stadt prüft Einrichtung von Notfall-Anlaufstellen

Ebenfalls möglich ist es der Stadtsprecherin zufolge, Aushänge und Plakate an öffentlichen Einrichtungen, Rathäusern und Ortsverwaltungen anzubringen, Flugblätter zu verteilen oder per Radiodurchsagen Informationen weiterzugeben. Anlaufstellen für Notfälle könnten Rathäuser, Feuerwehr oder Polizei sein.

Derzeit überprüfe die Häfler Stadtverwaltung die Einrichtung von Notfall-Anlaufstellen für die Bevölkerung, insbesondere für den Fall von temporären und zeitlich bekannten Stromabschaltungen. Was die genauen Abläufe oder Alarmierungsketten in Krisen- und Katastrophenfällen angeht, dazu hält sich die Sprecherin bedeckt: „Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Sicherheitsgründen keine Details zu den Maßnahmen und Plänen veröffentlichen können.“

Polizei hält sich aus taktischen Gründen zurück

Das für den Bodenseekreis zuständige Polizeipräsidium in Ravensburg bestätigt ebenfalls, dass entsprechende Konzepte vorbereitet worden seien, die sowohl polizeiliche Einsatzlagen abbilden als auch die eigene Funktionsfähigkeit sicherstellen sollen. Was genau passiert, wenn der Strom ausfällt und damit zum Beispiel Ampelanlagen nicht mehr funktionieren, wird ebenfalls diskret behandelt. Sprecherin Daniela Baier: „Die Inhalte werden wir aus taktischen Gründen vorab nicht veröffentlichen.“