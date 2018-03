Blühende Melodien und flammende Koloraturen

Belgien und speziell die flandrische Metropole Gent ist schon seit vielen Jahren Vorreiter in Sachen Alte Musik und historische Aufführungspraxis: René Jacobs ist hier geboren und hat seine erste Ausbildung als Chorknabe und Contratenor genossen, Philippe Herreweghe ist mit seinem Collegium Vocale Gent und diversen Orchestern bekannt geworden.

Seit vielen Jahren ist René Jacobs nunmehr als Festivalleiter in Innsbruck und Salzburg aktiv und als Operndirigent geschätzt. Auch mit dem 2005 gegründeten B’rock Orchestra Gent ist Jacobs eng verbunden, mit ihm gastierte er im Rahmen einer kleinen Tournee auch in Friedrichshafen. An seiner Seite glänzte die amerikanische Sopranistin Robin Johannsen, die erst im Januar im Rahmen der Salzburger Mozartwoche in René Jacobs‘ Interpretation von Mozarts „Entführung aus dem Serail“ als Konstanze beeindruckt hatte.

Zwei frühe Sinfonien von Schubert, drei Konzertarien von Mozart und eine Arie aus seiner Oper „Idomeneo“ bildeten das stimmige, frisch und plastisch musizierte Programm, das selbst in der trockenen Akustik des Graf-Zeppelin-Hauses überzeugte. In der ersten Symphonie von Schubert, die er noch als Zögling im Wiener Stadtkonvikt komponiert hatte, erlebt man den 16-jährigen Komponisten als früh gereiften Musiker, der die Werke seiner Vorbilder Haydn und Mozart und seiner Zeitgenossen intensiv studiert und auch als Geiger und Bratscher im Freundeskreis musiziert hat. Aus einer mit Spannungsakkorden verdichteten langsamen Einleitung lösen sich blühende Melodien, die Jacobs und die höchst intensiv kommunizierenden Musiker einander zuspielen. Nah an Mozart und ebenso an der frühen Romantik klingt der langsame Satz, im kernigen Menuett, seinem behaglichen Trioteil und im spritzigen Finalsatz spielt Jacobs mit kraftvollen Akzenten und straffen Tempi, die aber niemals gehetzt klingen.

Hoffnung und Freude in ausladenden Intervallsprüngen

Einer seiner Sängerinnen, denen er Arien und Opernpartien zuschrieb und ihre Fertigkeiten im Koloraturgesang und im Ausdruck herausstrich, bescheinigte Mozart etwas unschön, sie habe eine „geläufige Gurgel“. Galt es doch, Affekte wie Liebe und Hass, inneren Zwiespalt, Hoffnung und Freude in ausladenden Intervallsprüngen, zweifelnden Rezitativen und funkelnder Beweglichkeit auszudrücken. Mit ihrem schlank geführten, glockig leuchtenden und auch dramatisch aufwallenden Sopran vermag Robin Johannsen scheinbar unangestrengt und ohne viel Aufhebens diese Affekte lebendig zu machen: bald ruhig strömend, bald erregt oder verzweifelt wirken die Konzertarien wie kleine Minidramen. Die Streicher und besonders die bei Jacobs auf der rechten Seite postierten Holzbläser begleiten die Sängerin als gleichberechtigt solistisch eingesetzte Partner.

Nur wenige Jahre später als die erste ist die sechste Symphonie, die „kleine C-Dur-Symphonie“ entstanden. Immer noch gehört sie zu den „Jugendwerken“, doch angesichts des kurzen Lebens Franz Schuberts und der Fülle seiner Werke mag man nur staunen, was da erfasst ist und danach noch kommt. René Jacobs musizierte mit seinem B’rock Orchestra wunderbar fein ziseliert, temperamentvoll und beweglich. Durch die ungewöhnliche Aufstellung von Streichern, Trompeten und Pauken auf der linken und Holzbläsern und Hörnern auf der rechten Seite ergab sich fast ein doppelchöriger Effekt. In jedem Fall konnte man auch die Fertigkeiten der Musiker und die Qualität der Instrumente bewundern, die heute so selbstverständlich wirken. Im pointierten Miteinander der Instrumentengruppen mit dem Dirigenten genoss man ein ungemein inspiriertes Konzert.