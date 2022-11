BKK trauert um langjährigen Vorstand Frank Jessen

Die BKK Gildemeister Seidensticker trauert um Frank Jessen. Der langjährige Vorstand der Betriebskrankenkasse ist am 15. November nach schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren gestorben. Tief betroffen von der Nachricht zeigen sich die Geschäftsführung, der Verwaltungsrat, der Personalrat sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Mit Leidenschaft und Tatendrang“

Frank Jessen prägte wie kein anderer die BKK, heißt es in einer Mitteilung der Betriebskrankenkasse. 1989 übernahm der Krankenkassenbetriebswirt die Führung der damaligen BKK Gildemeister in Bielefeld. Dank seines Weitblicks habe sich die kleine, betriebsinterne Krankenkasse schnell entwickelt. 1997 folgte die Fusion mit Seidensticker.

Bereits zwei Jahre darauf öffnete sich die Bielefelder Krankenkasse und ist seitdem auch bundesweit sehr erfolgreich, wie es heißt. Seit 2003 hat die BKK Gildemeister Seidensticker durch die Fusion mit der ehemaligen BKK Zeppelin einen weiteren Standort in Friedrichshafen am Bodensee. „Mit Leidenschaft und großem Tatendrang setzte Frank Jessen seine Visionen um“, schreibt die Betriebskrankenkasse. „Für Frank Jessen stand der Mensch bei all seinem Tatendrang im Mittelpunkt. Das Wohl der Beschäftigten und der Versicherten lag ihm immer besonders am Herzen.“

Stellvertreter übernimmt Führung

Kai Anders, stellvertretender Vorstand, würdigt Frank Jessens Vermächtnis: „Die BKK Gildemsiter Seidensticker war Frank Jessens Lebenswerk. Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner Bodenständigkeit und großen Menschlichkeit hat er das Unternehmen geprägt und zu dem gemacht, was es heute ist. Er hinterlässt eine große Lücke. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie“.

Frank Jessen war verheiratet und Vater von vier Kindern. Bis zur Bestimmung eines neuen Vorstands durch den Verwaltungsrat wird laut Mitteilung Kai Anders die Führung der BKK übernehmen.