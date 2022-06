BKK Gildemeister Seidensticker schließt 2021 mit Defizit ab

Der wachsende Kostendruck im Gesundheitswesen sowie die Folgen der Corona-Pandemie haben auch die BKK Gildemeister Seidensticker vor Herausforderungen gestellt und spiegeln die allgemeine Situation des Gesundheitssystems wider. Das teilt die Betriebskrankenkasse mit Hauptsitz in Bielefeld und Kundencenter in Friedrichshafen mit.

15,5 Prozent Beitrag

Demnach habe die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) insgesamt im vergangenen Jahr einen Fehlbetrag in Höhe von rund 6,8 Milliarden Euro verbucht. Um die Finanzsituation innerhalb der GKV zu stabilisieren, habe die BKK Gildemeister Seidensticker 9,9 Millionen Euro ihres Vermögens in 2021 abbauen müssen und schließe das Jahr mit einem Defizit von 2,1 Millionen Euro ab – laut Mitteilung ist das Defizit dabei geringer ausgefallen, als in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

„Oberstes Ziel ist es, unsere Versicherten weiterhin bestmöglich zu versorgen und gleichzeitig den zu erhebenden Beitragssatz günstig zu halten“, so Vorstand Frank Jessen. Mit einem Gesamtbeitrag von 15,5 Prozent gehöre die BKK derzeit zu den günstigsten Kassen Deutschlands und sei bereits mehrfach für die Servicequalität ausgezeichnet worden.

Ausgaben und Einnahmen steigen

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Gesamtausgaben der BKK 2021 um 9,2 Prozent auf 553,8 Millionen Euro (507,2 Millionen in 2020), wie es heißt. Demgegenüber konnten die Einnahmen um 8,2 Prozent auf 551,8 Millionen Euro (Vorjahr 510 Millionen Euro) erhöht werden. Der größte Ausgabenblock sei auch im vergangenen Jahr mit knapp 140 Millionen Euro die Krankenhausbehandlung gewesen. Gegenüber dem Vorjahr ist dieses eine Steigerung von 7,4 Prozent. Weitere Ausgabentreiber seien die ambulante ärztliche Behandlung (+5,4 Prozent) und die Versorgung mit Arzneimitteln (+8,7 Prozent).