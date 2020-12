Bitteres Aus im Halbfinale: VfB Friedrichshafen verliert Pokalkrimi gegen Frankfurt

Neue Regeln, schärfere Maßnahmen: Im Landkreis gelten ab Samstag strengere Regeln. Die Allgemeinverfügung umfasst unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre – aber auch Lockerungen beim Treffen von zwei Haushalten.

Nachdem die Inzidenz erneut an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 200 überschritten hat, nimmt der Landkreis weitreichende Anpassungen, in Anlehnung an die Allgemeinverfügung des Landes, vor.

Nachts darf niemand vor die Tür Eine wesentliche Neuerung stellt die Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr ...