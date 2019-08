Gleich zwei Mal hat am Mittwoch zwischen 21.30 und 21.45 Uhr mutmaßlich derselbe Hund Passanten angegriffen, einmal in der Mühlöschstraße, etwas später vor dem Bodensee-Center. Gegen 21.30 Uhr rief ein 33-jähriger Mann die Polizei und teilte mit, dass er soeben von einem Kampfhund in den Knöchel gebissen worden sei. Hund und Herrchen seien aber schon wieder weg.

Noch als die Beamten den Sachverhalt klärten, meldete sich ein 49-Jähriger bei der Polizei. Auch er gab an, von einem und in den Knöchel gebisen worden zu sein. Der Vorfall habe sich vor dem Bodensee-Center ereignet. Zuvor sei er vom Hundehalter gebeten worden, kurz auf das Tier aufzupassen. Nachdem der Unbekannte zurückgekehrt war und den Hund wieder an sich genommen hatte, biss dieser den 49-Jährigen eigenen Angaben zufolge unvermittelt in den Fuß.

Bei dem Hund soll es sich um ein etwa kniehohes Tier mit braunem kurzem Fell und einem muskulösen Körperbau gehandelt haben. Der unbekannte Hundehalter war 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte schwarze lockige Haare und trug in einem Fall eine Cap auf dem Kopf.