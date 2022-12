Bislang 189 928 Euro für „Häfler helfen“

„Häfler helfen“ ist eine gemeinsame Aktion der katholischen und der evangelischen Kirche mit der „Schwäbischen Zeitung“. Jeder Cent, der gespendet wird, kommt bei den Menschen in Not an. Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege):

„Ich bin wirklich überwältigt von der hohen Spendenbereitschaft“, sagt Stadtdiakon Martin Rebmann.189 928 Euro wurden bisher in diesem Jahr – Stand 21. Dezember – für „Häfler helfen“ gespendet. Das übertrifft schon jetzt das bislang höchste Spendenaufkommen von 2020, als 172 025 Euro zusammenkamen. Und da die Spendenaktion noch bis Dreikönig 2023 läuft, rechnet Martin Rebmann mit einem weiteren Ansteigen der Gesamtsumme. „Erfahrungsgemäß gehen zwischen Weihnachten und Dreikönig noch gut 100 Überweisungen ein“, sagt er.

„Häfler helfen“ ist ökumenisch organisiert. Zwei Drittel der Spendengelder werden von katholischen Stadtdiakon Rebmann an die Armen vergeben, ein Drittel von der evangelischen Schwangerenberatung der Diakonie in der Scheffelstraße. Schnell, unbürokratisch und ohne Abzug von Verwaltungskosten gehen die Spenden direkt an Bedürftige.

Dass nun mehr Geld denn je gespendet wird, ist für die Menschen hinter „Häfler helfen – Diakon Rebmann sowie auf evangelischer Seite Dagmar Neuburger und Sabine Hornig – Anlass zu großer Dankbarkeit. Gleichzeitig braucht „Häfler helfen“ aber auch mehr Geld, um Bedürftige in gleichem Maße wie bisher unterstützen zu können. Der Grund ist die hohe Inflation. „Manche Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten fast um das Doppelte gestiegen“, sagt Martin Rebmann. „Teilweise sind jetzt auch die Stromabschläge doppelt so hoch.“ Und wo Menschen für das gleiche Geld weniger bekommen, muss ihnen auch mit höheren Beträgen geholfen werden. Zudem geraten in der aktuellen Krise neue Personenkreise in die Armut, wodurch die Zahl der Hilfesuchenden steigt.

Die aktuelle Krise führt nicht zu Egoismus, sondern zu mehr Solidarität

„Die Leute spüren, dass die Zahl der Armen zunimmt“, sagt Martin Rebmann. „Und die Solidarität ist enorm“. Dieser Zusammenhalt macht Mut – weil gerade nicht der Egoismus siegt. Es wird nicht aufs Spenden verzichtet, aus Angst, dass man bald selbst zu wenig Geld haben könnte. Im Gegenteil: Die Zahl der Spender ist deutlich gestiegen. „Wir haben in diesem Jahr schon 745 Spenderinnen und Spender. Das sind deutlich mehr als 2021 und sogar mehr als 2020“, sagt Rebmann.

Auch die Höhe der Einzelspenden ist gestiegen. „ Bis letztes Jahr hatten wie sehr viele 50-Euro-Spenden. Jetzt sind sie fast die Ausnahme“, sagt Martin Rebmann. „Die Leute spenden jetzt oft 100 Euro, aber auch 200, 250 oder 300 Euro.“ Besonders auffällig sei in diesem Jahr die Vielzahl der 300-Euro-Spenden. Rebmann glaubt, den Grund dafür zu wissen: Es handle sich um das Energiegeld, das die Regierung in der Krise auszahle. „Menschen, die auch so zurechtkommen, und denen klar ist, dass andere es dringend brauchen, spenden ihr Energiegeld an ’Häfer helfen’“, sagt Rebmann.

Geburtstagskinder wünschen sich Spenden für „Häfler helfen“

Es scheint sich auch ein neuer Trend abzuzeichnen: „Geburtstagskinder“ wünschen sich von Familienmitgliedern und Freunden keine Geschenke, sondern lieber eine Spende an „Häfler helfen“. Das war schon 2021 so und hat sich in diesem Jahr verstärkt. Außerdem gab es fünf Beerdigungen, bei denen die Hinterbliebenen um Spenden für „Häfler helfen“ gebeten haben.

Aufwändige Veranstaltungen führen zu hohen Spendenbeträgen

Über 3000 Euro ergab in diesem Jahr die Versteigerung von Kunstwerken im Klinikum anlässlich des ökumenischen Stadtkirchentags. Weitere 3000 Euro stammten aus den Einnahmen eines Kleiderbasars, den die Realschule St. Elisabeth durchführte. Ein Dankeschön geht auch an Oberbürgermeister Brand. Er unterstützt „Häfler helfen“ mit 20.000 Euro. Das Geld stammt aus den Bezügen für seine Aufsichtsratsmandate bei den Stiftungsunternehmen ZF, Zeppelin GmbH und Luftschiffbau Zeppelin. Er kann das Geld im Sinne der Zeppelin-Stiftung verwenden.

Sehr große Spendenbeträge ergaben sich aus aus zwei Events der Fränkel-Stiftung. Die Einnahmen aus dem Weihnachtsliedersingen wurden von der Fränkel-Stiftung auf 10.000 Euro aufgerundet. Das Fränkel Open-Air im Juli, bei dem unter anderem der „voXXclub“ auftrat, ergab sogar 20.605 Euro, weil die Fränkel-Stiftung das Spendenaufkommen aus eigenen Mitteln verdoppelt hatte.