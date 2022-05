Bisheriger Vorstand im Amt bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach pandemiebedingter dreijähriger Pause fand nun die Generalversammlung der Bühne FN 5 statt. Im Nebenzimmer des Restaurants Alpha in Ailingen konnte die erste Vorsitzende Evi Geisler viele Mitglieder begrüßen.

In ihrem Rückblick erinnerte sie an die für die Theatergruppe nicht einfachen Jahre 2019/2020. Das für November 2019 geplante Stück „Hexenschuss oder Der Bandscheibenvorfall“ musste wegen der Absagen von Schauspieler/innen auf den Mai 2020 verschoben werden. Kurz vor den Aufführungen machte jedoch der erste Lockdown einen Strich durch die Rechnung. Um so erfreulicher war es, dass das zehnjährige Bestehen der Theatergruppe im Jahr 2021 mit dem Stück „Nichts als Kuddelmuddel“ von Jürgen Hörner gefeiert werden konnte. Evi Geisler bedankte sich bei allen an diesem Projekt Beteiligten für deren Einsatz und die sehr gelungene Umsetzung.

Es folgte der detaillierte Bericht des Kassiers Joachim Seliger. Ihm wurde durch die Kassenprüfer/in eine hervorragende Kassenführung bestätigt. Wahlleiter Karl Ludwig Biggel verwies auf die gute Arbeit des Vorstandes und beantragte deshalb die Entlastung, die einstimmig ausfiel.

Im Anschluss stand die Neuwahl der gesamten Vorstandschaft auf der Tagesordnung. Für ein Jahr sollten die Ämter 2. Vorsitzende/r und Kassier/erin besetzt werden. Für zwei Jahre standen die Ämter 1. Vorsitzende/r und Schriftführer/in zur Wahl.

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden die 2. Vorsitzende Gabi Mörgelin, der Kassier Joachim Seliger, die 1. Vorsitzende Evi Geisler und die Schriftführerin Jutta Biggel. Kassenprüfer Matthias Mörgelin schied turnusmäßig aus dem Amt. Evi Geisler bedankte sich für seine zuverlässige Arbeit. Carmen Mayer rückte durch eine einstimmige Wahl als Kassenprüferin nach und führt nun das Amt gemeinsam mit Britta Langenberg aus.

Die Planungen für das Jahr 2022 sind bereits angelaufen. Die Aufführungstermine für das neue Projekt „Halbpension mit Leiche“ stehen fest: Samstag und Sonntag, 12. und 13.November sowie Samstag und Sonntag, 19. und 20.November 2022. Des Weiteren sind ein Sommerfest und ein Ausflug geplant. Mehr Informationen über den Verein finden Sie auf der Homepage www.buehnefn5.de.