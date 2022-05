Bischof Huber kommt ins ZF-Forum

„Was verbindet uns?“ fragt Bischof Huber bei seinem Vortrag am Mittwoch, 1. Juni, um 19 Uhr im ZF-Forum. „Als bedeutendsten Intellektuellen des deutschen Protestantismus“ hat ihn der verstorbene katholische Bischof Kardinal Karl Lehmann bezeichnet. Wolfgang Huber war von 1994 bis 2009 Bischof von Berlin Brandenburg und von 2003 bis 2009 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er gilt als Vordenker in ethischen Fragen. Eine seiner Leidenschaften ist, Manager für ethische Fragen zu interessieren. Ihm liegt daran, dass sie sich nicht nur als Funktionseliten verstehen, sondern auch als Verantwortungseliten.

Mit dem Thema „Was verbindet uns?“ stellt Huber sich einer der zentralen Frage der Gegenwart. Denn die Corona-Pandemie hat auch gezeigt, wie stark die Kräfte sind, die unsere Gesellschaft spalten. Eine verbreitete Haltung sagt: Jeder ist sich selbst der Nächste. Doch trägt das wirklich? Führt es weiter? Bewältigen wir auf diesem Weg die Folgen von Krieg und Flucht? Schaffen wir auf diese Weise gute Bedingungen für das Aufwachsen der nächsten Generation? Werden wir unseren Verpflichtungen im Umgang mit der Schöpfung gerecht? Für all diese Aufgaben müssen wir fragen: Was verbindet uns?

Beim Abschied aus dem Bischofsamt sagte Wolfgang Huber: „Ich werde mich des Lebens freuen und mich durchaus öffentlich hören lassen“. Am 1. Juni gibt es in Friedrichshafen nun die Gelegenheit, ihn zu hören.