Das Theater Atrium kracht aus den Nähten: Die Tettnanger Sängerin Andrea Rehm und der Pianist Martin Giebel stellen ein neues Programm vor. „On the move“ heißt es, im Zentrum stehen amerikanische Songs vom Jazzstandard bis zum Pophit. Zusammen mit Heiner Merk am Kontrabass und Schlagzeuger William Widmann gelingt eine begeisternde Reise – trunken von Gefühl und berauscht vom Groove.

Egal was dieses Quartett spielt, das Ergebnis ist voller Wärme und Intimität, einem Schuss Erotik und mitunter einer Melancholie, die tröstlich wirkt. Nach nur zwei Proben wirkt das Zusammenspiel schon so reif und stimmig wie auf Andrea Rehms letzten beiden CD-Einspielungen „Le souffle de ma vie“ und „Toi et moi“. Bossa und Chanson bestimmten diese Alben, und jetzt, bei diesem Konzert des Vereins Jazzport, stehen US-amerikanische Fremdschöpfungen an, die oft ganz neu erfunden werden. Am augenfälligsten ist dies in Joe Cockers „N’oubliez jamais“, dem einzigen teils französischsprachigen Song. Er erzählt von Rebellentum und Widerspruchsgeist, die durch die Generationen getragen werden, auch wenn sie vielleicht fruchtlos bleiben. Die Tiefe eines Chansons erreicht das Stück nicht im Original, sondern erst im Atrium, wo Martin Giebel es mit Klavierminiaturen anreichert: stolz, flackernd, aber auch schicksalsergeben. Dass Cocker Brite war und in diesem Programm eigentlich fehl am Platz – geschenkt.

Immer wieder badet das Quartett bis zum Bauchnabel im Blues. Auf diese Weise, und auch mit lässigem Boogie Woogie, wird Elvis Presleys „Hound Dog“ verwandelt. Der King zappelte bei dieser Nummer wie unter Strom – Andrea Rehm lässt hingegen weich die Hüften kreisen, was ihr nicht übel steht. Billie Holidays „Now Baby or never“ ist nicht wiederzuerkennen. Aus der orchestralen Ballade wird eine überschießende Schwofnummer mit federndem Schlagzeug und tirilierendem Gesang. In seinem Solo groovt Martin Giebel mit sich selbst um die Wette. Dass er dabei lächelt, spricht für sich. Meistens wahrt der Pianist ein Pokerface.

Eine Songreise durch die USA ohne Bob Dylan geht gar nicht. „I’ll be your Baby tonight“ gelingt dem Quartett besser als dem großen Meister. Dylan schlierte durch die Tonhöhen, kippte fast ins Jodeln, verschandelte sein Lied zur Parodie. Andrea Rehm und Co. machen es zu einem samtrot schimmernde Meisterwerkchen, mit dem sie zum romantischen Stehtanz einladen – wie der rustikale Schlagzeugbeat suggeriert, nicht auf feinem Parkett, sondern in einer warm beleuchteten Scheune.

William Widmann hat eine Vorliebe für verquere Rhythmen, und in einem Intro kann er sie ausleben. Ein erkennendes Raunen geht durchs Publikum, als Bass und Klavier einfallen – zum einen, weil „Take five“ von Dave Brubeck in der Rangliste des Jazzlieblingsstücke ganz oben steht. Zum anderen, weil es als Instrumental berühmt wurde, Andrea Rehm es aber mit Text singt. Dieser Text ist auf engstem Raum vollgestopft mit Silben, die durch die Tonhöhen hüpfen. Kann das gut gehen? Man glaubt, das Timbre dieser Sängerin müsse schwingen können, brauche Raum, um sich zu entfalten. Aber sie kann auch ganz anders, und das keineswegs gegen ihr Naturell, wie ihre Souveränität zeigt.

Mit Tom Waits im Untergrund

Elvis Presleys „Fever“ kennt jeder. Unbekannter ist „My love is“ von Billy Myles, das fünf Jahre später entstand – 1961. Auch dieser Song ist ein Fingerschnipper mit abgründigem Kontrabass und einem Gesang, der aus dem unheimlichen Nichts zu kommen scheint. Heiner Merk gelingt am gezupften Bass eine Klangschraffur des Zwielichts, aus dem Andrea Rehms unverbrüchliche Stimme steigt – stark, präsent, und doch wie ein gewispertes Geheimnis. Endgültig in den Untergrund geht das Quartett dann mit Tom Waits und seinem Song „Temptation“. Verquer streicht der Bogen über die Saiten, das Schlagzeug stolpert wie ein Tänzer mit angesägtem Holzbein und das Klavier lockt mit Verheißungen, in denen sich ein Springmesser verbirgt. Hier gelingt eine eigenständige Variante der Schrägheiten von Tom Waits, über der Andrea Rehm im Gegenzug die Gesangsmelodie voll auskostet. Das Quartett macht nicht den Fehler, das Verschrobene zugunsten des Schönen aufzugeben, wie das bei Tom Waits-Interpreten oft der Fall ist. Das Publikum quittiert diese Reife mit Jubelrufen. Sie sind redlich verdient.