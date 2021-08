Der RSV Seerose Friedrichshafen ist am 1. August mit seinen beiden U19-Fahrern Karl Hall und Aliena Knecht an den deutschen Zeitfahrmeisterschaften in Treuchtlingen an den Start gegangen. Knecht war die einzige württembergische Starterin und erreichte Platz 20. Karl Hall schloss auf dem 73. Rang ab. „Der anspruchsvolle Kurs von 20 Kilometer führte jeden Starter an seine Leistungsgrenzen“, berichtete RSV-Breitensportwart Kurt Lippert.