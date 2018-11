„Wenn wir jetzt nicht solche Gespräche führen, wann dann?“, fragt Zahide Sarikas im Hinblick auf Flüchtlinge, aber auch auf andere Menschen mit Migrationshintergrund, die in und um Friedrichshafen integriert werden möchten und sollen. Sie hat bis 2016 zusammen mit Hüda Tuzlu die sogenannten Biografiegespräche organisiert und bedauert, dass dafür keine öffentliche Förderung mehr stattfindet. Jetzt wollen sie einen neuen Anlauf unternehmen.

„Bei diesen Gesprächen erzählen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund einander ihre Lebensgeschichte“, erklärt Tuzlu das Konzept. Dafür gibt es einen Wochenend-Workshop für zehn Teilnehmer mit zwei Moderatoren, die eine eigene Ausbildung dafür absolviert haben. Jeder hat genau eine Stunde Zeit, seine Geschichte vorzutragen. Oft gehe es dabei sehr emotional und berührend zu, beschreibt Sarikas die Atmosphäre bei den Workshops. „Ziel ist es, Gemeinsamkeiten zu entdecken und Vorurteile abzubauen“, erklärt Hüda Tuzlu. Die Resonanz der bisherigen Teilnehmer sei durchweg positiv gewesen. Außerdem fungieren diese als Multiplikatoren, indem sie Anderen über ihre Erfahrungen berichten. Das Konzept funktioniert auch deshalb so gut, weil die beiden Organisatoren viel Zeit und Engagement aufwenden, um die passenden Teilnehmer auszuwählen. Zunächst brauche es ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. Die Gruppe selbst soll möglichst ausgewogen zusammengesetzt sein. „Wir möchten verschiedene Bildungsschichten, aber auch verschiedene Generationen und natürlich Frauen und Männer ansprechen“, sagt Tuzlu dazu. Die Workshops sind nachhaltig, die Teilnehmer treffen sich immer noch regelmäßig bei einem Stammtisch im Al Porto. Zweimal jährlich findet außerdem ein gemeinsames Abendessen mit einem kleinen Programm statt. Sechs Workshops wurden bisher für Friedrichshafen organisiert, die Finanzierung lief über die Landesstiftung Baden-Württemberg und über die Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. „Wir möchten die Stadt oder die Zeppelin-Stiftung für diese Biografiegespräche gewinnen“, wünschen sich Sarikas und Tuzlu. Beide können sich aber auch eine Förderung durch den Bodenseekreis oder eine gemeinsame Finanzierung vorstellen. Die Kosten sind überschaubar. Ein Workshop kostet rund 2500 Euro. Die Veranstaltungsorganisation mit Einladung läuft ehrenamtlich. „Für uns ist das eine Herzensangelegenheit“, sagt Tuzlu, der hauptberuflich bei der ZF Friedrichshafen arbeitet. Das Konzept selbst ist erprobt. Es wurde vor über 20 Jahren von Axel Schmidt-Gödelitz entwickelt, um Ost- und Westdeutsche zusammen zu bringen. Zwischenzeitlich wird es in ganz Deutschland auch für den interkulturellen Austausch angewendet. Die Biografiegespräche finden in 23 Städten und Gemeinden mit großem Erfolg statt, darunter auch in Konstanz.