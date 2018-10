„Bio am See“ übernimmt Sparkassenkantine

In der Kantine der Sparkasse wird ab 2. Januar 2019 ausschließlich Biokost gereicht. Der neue Caterer heißt „Bio am See“, der auch auf der Messe kocht und im Metzquartier ein Bistro und einen Bio-Supermarkt betreibt. Neu: Die Kantine steht auch Mitarbeitern der Stadtverwaltung offen.

100 Prozent Biokost - das war nach Auskunft der Sparkasse Bodensee eine der Voraussetzungen bei der Neuausschreibung der Kantine der Unternehmenszentrale in der Charlottenstraße. Michael Gansters „Bio am See“ hat den Zuschlag bekommen und legt ab 2. Januar los.

Man setze schon seit längerem auf Gesundheitsförderung, begründet Wolfgang Aich, Pressesprecher der Sparkasse Bodensee, die Entscheidung. So biete man den Mitarbeitern unter anderem Massagen am Arbeitsplatz, einen Ruheraum für Mittagsschlaf und immer wieder Vorträge und Seminare zum Thema Gesundheit an.

Die öffentlich nicht zugängliche Kantine in der Charlottenstraße bietet 105 Plätze und wird zunächst renoviert. Derzeit werden dort von Montag bis Freitag 80 bis 100 Essen ausgegeben.

Gut möglich, dass es künftig ein paar Teller mehr werden. Denn ab 15. Januar dürfen nicht nur Sparkässler, sondern auch alle rund 1200 Mitarbeiter der Stadtverwaltung in der Kantine speisen. Allerdings werden von dem Angebot vor allem Bedienstete der beiden Rathäuser Gebrauch machen.

Die Öffnung der Sparkassen-Kantine kam auf Initiative des städtischen Personalrats zu Stande. „Das ist ein tolles Angebot für die Kolleginnen und Kollegen, weil es zentral liegt und 100 Prozent bio ist“, sagt Personalrätin Andrea Kreuzer.

Angesichts der großen gastronomischen Auswahl in der Häfler Innenstadt hat das Rathaus keine eigene Kantine. Mitarbeiter der Stadt haben aber die Möglichkeit, bei der ZF zu Mittag zu essen.