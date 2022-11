Binder stichelt: Vielleicht isch es ja besser so …

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Vielleicht isch es ja besser so …

… und die WM en Griff ins Klo?

Zum Spanienspiel i no nix sag,

denn i schreib heut am Donnerstag.

Kritik, die üb i drum ganz leis,

weil i nix G'wieses no it weiß.

Doch mir will it aus em Kopp:

Spanien - Deutschland wird en Flop.

Und wenn Sie diese Zeile lese,

isch des Spanienspiel scho g'wese.

Dann sehet alle mir ganz klar,

ob's von Katar das Wunder war.

Doch alles des isch Nebesach,

denn in Katar herrscht Dauerkrach.

„Wes Geld ich krieg, des Lied ich sing“

isch des Herrn Infantinos Ding.

Hat en Wunsch der Wüschte-Scheich,

hupft der FIFA-Boss sogleich.

Und der Chef vom DFB

hupft vor Freud no mit. - Juhe!

Die schönschte Nebesach der Welt

versaut durch Korruption und Geld.

Jetzt hoff i, dass me im Tee-Vau

an de Einschaltquote sieht genau,

und in de Presse me ka lese:

„Außer Schmiergeld nix gewese“,

und die Sportwelt daraus lernt,

DFB- und FIFA-Boss entfernt.

Die Fußballfans die wäret froh

und die WM koin Griff ins Klo.