Sing Büble, singelingeling …

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

In Musik, des sag i hier,

bekam i jedes Mal a Vier.

I könnt des auf die Lehrer schiebe,

die vonanander abgeschriebe.

Auf jeden Fall wird so bald klar,

dass im Singe i a Pfeife war.

Au meine Eltern sich bemühe,

mich zum Caruso zu erziehe.

Tu „Am Brunnen vor dem Tor“

ich lalle,

vom Lindenbaum die Blätter falle.

Chorgesang macht mir zwar Spaß,

doch han i en Kartoffelbass.

Sodass am Schluss au i seh ei:

Mailänder Scala muss it sei.

Schwarzbraun wird die Haselnuss,

als i zu de Soldate muss.

Und det singet mir scho bald

„Oh, du schöner Weschterwald“.

Mir lasset bunte Fahne wehe,

dent bei Sturm und Wind auf Kreta stehe,

waret als Soldat am Wolgastrand

und in Polen me a Mädle fand.

Es entquellet, G‘sang wird Luscht,

frohe Liedle meiner Bruscht.

Drum reck i au mei Hand empor;

und meld mi zum Soldatechor,

der Weihnachtslieder übt und singt

und Freud‘ in Alteheime bringt.

Diesen Chor, den tu i liebe,

weil samstags in de Früh mir übe,

während die andre Kamerade

die Kasern zum Putze habe.

Und in mei’m Wehrpass ka me lese,

i sei musikausübend g’wese!