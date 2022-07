Gefährliches Lebkucheherz

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt.

In de Zeitung konnt me lese,

am Hasefescht, da sei es g’wese,

dass wohl infolge z‘ vielen Bieres

und wegen eines Kuscheltieres,

oiner auf älle Regle pfiff,

a Leb(ens)kucheherz ergriff,

auf seine Gegner ei er schrie:

„Da damit mach i euch hi!“

Doch unser Freund, die Polizei,

beendet schnell die Streiterei.

Als Stichler ka i drüber schmunzle,

muss aber au die Stirne runzle:

Es oignet, seh aus meiner Sicht,

sich Lebensküchlesherzle nicht

für a halbwegs guets Gedicht.

Werret Backware zu Waffe,

mueß me dafür Regle schaffe.

A Duell wär ja des Gipferl

zum Beischpiel mit Vanillekipferl.

Deine Gegner sich verstecken,

bewirfscht du sie mit Laugenwecken.

Benutzscht normalerweis du Schrot,

goht in dem Fall Knödelbrot.

Bei der gehobne Schlägerei

isch me mit Springerle dabei.

Duelliert ihr euch mit Printen,

kann i prima Reime finten.

Der Stichler, der isch hi und weg,

hasch du sowas im Gepäck.

Ihr dädet, isch der Streit vergesse,

danach die ganze Trümmer esse.

Me könnt au auf ‘s Duell verzichte

und des Gebäck der „Tafel“ stifte.