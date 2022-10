Mischpilze

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der Schwäbischen Zeitung in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Pilze gern me sammle duet,

denn die schmecket oifach guet.

Sammle, putze, in ’re Pfann

mit Speck und Zwieble brate an.

Sahne dra; ich lüge nicht:

Fertig isch das Leibgericht.

Mit Pilzbuch, Messer dappet drum

kürzlich mir im Seewald rum.

A Körble hont mir au dabei.

Da passet zwoi, drei Kilo nei.

Pfifferling und Schtoipilz satt

me geischtig scho im Körble hat.

Schtoipilz, wo im Wald rumstehe,

hont allerdings mir koine g’sehe.

Die Pfifferling für unsren Schmaus,

waret ebefalls grad aus.

Obwohl mir scho etwas fruschtriert,

sind suchend weiter mir marschiert.

Wo mir schließlich weiter hinte

Rotfüßle und Marone finde

in des Waldes Unterholz.

Da drauf sind mir bsonders stolz.

Sofort holet mir zuhaus

die Pilze aus dem Körble raus

und putzet unsres Waldes Frücht‘

in Vorfreud auf das Pilzgericht.

Bloß in de Pilze innendrinnen

hocket kloine Made dinnen.

Die Ausbeute – es isch en Jam –

mer waret bloß no fuffzich Gramm.

Doch verzichte munt mir nicht

auf unser schönes Pilzgericht:

De Supermarkt in unserm Haus

hilft mit Champignons uns aus.