Erschter Oktober

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der Schwäbischen Zeitung in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Gedanke die Familie macht sich:

Unser Opa der wird acht-zich.

Geschenke me dem Opa bringt

und au no „Häbbie Böhrsdei“ singt.

Oi Enkelin – was mir gefällt –

moint, sie bräucht koin Superheld,

weil, da war i richtig platt,

sie ja einen Opa hat.

Als i dann in d‘ Zeitung guck

werr i wirklich fascht verruckt:

Die „Schwäbische“ zoigt fein gestrichelt,

wie de Stichler eine Maultasch stichelt.

En echte Stopper, ohne Frag‘,

kriegt me it grad jeden Tag.

Des Telefon stoht nimme still,

weil jeder gratuliere will.

Die ganze Zeit es blinkt und piept,

wenn es Mails und WhatsApps gibt.

Weltweit – fascht – wird gratuliert.

Und was mir b’sonders imponiert:

It bloß oin Geburtstagsgruß

kommt aus Polozk, Belarus.

Im Briefkaschte dann auf mi warte

au no en Haufe Glückwunschkarte.

Sogar die Stadt no an mi denkt

und mir a Präsentle schenkt.

Des krieg i, und des find i schee

aus de Hand unsres OB.

Langsam isch genug geschwätzt;

deshalb sag zum Schluss i jetzt

große, kloine, dicke, schlanke

Gratulante oifach: „DANKE!“