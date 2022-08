Binder stichelt: Alles Essig

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt.

Wenn Kopfsalat im Garte schießt,

me kiloweis Rhabarber frisst,

wenn an deine Bohnenstange

zentnerweis die Bohne hange,

wenn en Kohlrabi hasch im Topf

halb so groß wie’n Kinderkopf,

wenn alles rot isch vor Tomate,

dätsch du gern mit einem Spate

sie glei wieder untergrabe,

denn koi Sau möcht sie jetzt habe.

Doch des wär eine Sünde pur

gege die Gabe der Natur.

Vor Jahrzehnten, sag i unumwunde,

wird drum die Essiggurk erfunde:

Gurke, die wo no ganz kloi,

sammlet me im Garte ei,

legt sie in en Stoitopf nei,

a paar Zwiebele dabei,

Estragon und au en Dill,

Meerrettich, halt it so viel,

Essig, Wasser, Zucker dra.

Und nach a paar Woche ka

me die gute sauer-süße

Essiggürkle scho genieße.

Die Hausfrau sich darüber freut:

Es isch “Saure-Gurke-Zeit!”

Au in de Presse merkt me heut:

Beim Stichler Saure-Gurke-Zeit..

Im Bundestag gibt’s, Gott sei Dänk,

die Lümmel von de hint’re Bänk.

Die dürfet dann in hehren Sätzen

über “Saure Gurke” schwätzen.

Und der geneigte Leser denkt:

“Die denket ja! Wer hätt des denkt?”

Bloß des Denke au oft Fruscht isch.

Sauer macht it immer luschtisch.