Dieser heiße Julitag im letzten Jahr, wie schön hätte der sein können: Vier Freunde in Lindau an den Gestaden des Bodensees, ganz entspannt. Ein paar Kästen Bier und ein Gummiboot unbekannter Farbe. Das sind die Zutaten, mit deren Hilfe das Quartett „chillen“ will. „Einfach mal ein paar Halbe trinken“, wird ein Mitglied der Clique später im Amtsgericht mit breitem Grinsen sagen.

Doch mit entspannten Stunden im sommerlichen Sonnenlicht wird es nichts;