Workshops und Seminare für Kinder zwischen fünf und fünfzehn Jahren stehen auch 2019 auf dem Programm der Kinderuni-FN. Welche das sind, das kündigt die Kinderuni in einem Schreiben an.

Am Samstag, 19. Januar, finden die spannenden Experimente und Themenvertiefungen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Fallenbrunnen 2, in Friedrichshafen statt. Während die jüngsten Kinderuni-Studenten den Weg der Nahrung durch das Verdauungssystem verfolgen, beschäftigen sich die älteren Jungen und Mädchen zwischen 10 und 11.30 Uhr mit arabischen Schriftzeichen. Die Junioruni-Studenten bekommen Einblicke in die Welt der Massai.

Wer klopft bei Wanja in der Nacht? – Dieser Frage geht die Gruppe B musikalisch nach. Ein Bilderbuch soll vertont werden. Die Sechs- bis Siebenjährigen erarbeiten mit Klängen und unterschiedlichen Instrumenten die Geschichte in ihrer musikalischen Vielfalt. Dabei stellen die Kinder Wanja und andere Figuren spielerisch dar und untermalen sie musikalisch sowie rhythmisch.

Von rechts nach links schreiben, Schlangen und Kringel malen – unlesbar erscheint die arabische Schrift. Die Jungen und Mädchen der Gruppe C erfahren, wie es geht, Arabisch zu entschlüsseln. Die Sieben- und Achtjährigen können nach dem Samstag neben Deutsch, auch etwas Arabisch lesen und schreiben, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die jüngsten Kinderuni-Studenten thematisieren in einem Workshop die Verdauung. Acht Jahre verbringt ein Mensch durchschnittlich mit Essen. Neun Monate geht jeder auf die Toilette. Aber was passiert dazwischen? Die Fünf- und Sechsjährigen der Gruppe A verfolgen die Nahrung vom ersten Bissen bis zum Abfallprodukt.

Die Junioruni-Studenten reisen nach Afrika. In Tansania und Kenia lebt ein Stamm, dessen Mitglieder von Ort zu Ort ziehen, traditionelle Gewänder tragen und manchmal kilometerweit für Wasser durch die Steppe laufen – und trotzdem Handys haben. Die älteren Teilnehmer schauen ein genauer, wie die Massai leben, wie sie tanzen und feiern, wie sie ihre Zahnbürsten selber machen und wie so ein Gewand aussieht.