Die Galerie im Kulturhaus Caserne „Plattform 3/3“ lädt für Freitag, 11. Januar, ab 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Linie – Fläche – Abstrakt“ ein. Die Künstlerin Gisela Hecht aus Meckenbeuren zeigt ihre neuen, vorwiegend abstrakten Arbeiten. Zur Einführung spricht Sylvio J. Godon, verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kulturhaus Caserne gGmbH und seit Jahresbeginn auch zuständig für Galerie. Musikalisch begleitet wird die Vernissage von Luna Kohler am Fagott.

Bilder können eine Geschichte erzählen oder ein Geheimnis bewahren. Gisela Hechts Bilder sind eine Auseinandersetzung zwischen Plan und Intuition und entstehen in einem intensiven Prozess, heißt es in einem Presseschreiben der Kulturhaus Caserne. Bei ihren Arbeiten in Mischtechnik (Acryl, Ölpastellkreide und Tusche) entsteht durch Übermalungen Neues und Ungeplantes. Sie sind sowohl gemalte Gedanken als auch gemalte Gefühle – abstrakte Bilder, die nur manchmal an etwas Gegenständliches erinnern.

Der Künstlerin geht es nicht darum, Gegenstände wiederzugeben, sondern das Bild selbst zum Gegenstand zu machen. Es gibt kein Zentrum oder kompositorische Mitte in ihren Arbeiten, sondern eine Gleichwertigkeit aller Bildteile ohne Anfang und Ende. Farbe ist nicht mehr ihr wichtigstes Ausdruckmittel, inzwischen sucht sie die Verbindung von Linie und Fläche.

Ihre Ausstellung beschreibt Gisela Hecht mit den Worten von Antoni Tàpies: „Vergessen wir das Nachdenken über Kunst, denn es ist sinnvoller stets mit derselben Offenheit und Unschuld an den Gegenstand heranzutreten wie jemand, der die Welt jeden Morgen mit neuen Augen sieht. Eines allerdings ist sicher: Wie unendlich viel wichtiger ist es, Kunst zu fühlen, zu erleben, als über sie nachzudenken.“