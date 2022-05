Bilder zum Thema „Polen unser Nachbar“ gesucht

Der Deutsch-Polnische Freundeskreis am Bodensee veranstaltet einen Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Die Teilnehmer sind dazu aufgerufen, ihre Eindrücke und ihr Wissen über das Nachbarland Polen zu Papier zu bringen.

Es kann gemalt werden, was einem einfällt: ein Motiv aus dem Urlaub, das Lieblingsessen aus dem Land, eine Stadt oder ein bekanntes Gebäude. Bestimmt helfen auch die Eltern ein wenig, heißt es in einer Ankündigung des Vereins. Es gibt keine Vorgabe zum Format und welche Zeichentechnik verwendet werden soll. Der Deutsch-Polnische Freundeskreis wird die schönsten Bilder auswählen und mit Preisen auszeichnen. Bitte dafür Namen, Alter und Adresse auf der Rückseite des Bildes angeben und bis spätestens 31. Mai schicken an: Landratsamt Bodenseekreis, z.Hd. Frau Katharina Zlotos, Albrechtstraße 77, 88045 Friedrichshafen.

Mit der Einsendung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass das Bild auf der Homepage des Freundeskreises veröffentlicht wird. Falls das nicht gewünscht wird, bitte dies ausdrücklich dazuschreiben.