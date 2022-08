Das erste Kulturufer-Wochenende ist vorbei, die Stimmung wurde nach dem Regentag am Freitag immer besser. Das neue Raumkonzept geht auf und die Straßenkünstler zeigen nach der Pandemie erstmals wieder das Leben auf der Straße. Die ersten Bilder vermitteln einen ersten Eindruck von dem, was in den kommenden Tagen bis einschließlich kommenden Sonntag noch alles geboten wird.