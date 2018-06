Auf der vierten Etappe ihrer „e-europe“-Tour haben die Studenten der Dualen Hochschule Friedrichshafen (DHBW) mit ihrem Professor 164 Kilometern und damit den längsten Streckenabschnitt der Tour absolviert. Zunächst stattete die Gruppe der Stadt Straßburg einen Kurzbesuch ab. Auch am Europaparlament wurde kurz Halt gemacht. Anschließend folgte bei bestem Radlerwetter eine wunderbare Strecke entlang des Marne-Rhein-Kanals mit zahlreichen Schleusen, Kähnen und romantischen französischen Dörfern. Nach etwa der Hälfte der Etappe wechselte der Charakter der Landschaft und bis Nancy führte die Strecke über leicht hügeliges Gelände. Auf den letzten vier Etappen wird die Strecke über Metz und Luxemburg nach Belgien führen, wo am Freitag ein Treffen mit EU-Kommissar Oettinger stattfindet. Ziel der Tour „e-europe“ ist es, 1000 Kilometer von Friedrichshafen nach Brüssel durch sechs europäische Länder zu radeln und dabei für die E-Mobilität auf zwei Rädern zu werben. Auch beim dritten Projekt dieser Art steht das Pedelec, also das elektrounterstützte Fahrrad, im Mittelpunkt