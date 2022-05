Biker fahren für krebskranke Kinder

Start und Anmeldung ist am Sonntag, 29. Mai, zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse Ailingen. Die Startgebühr beträgt zehn Euro. Jeder Teilnehmer erhält eine Stempelkarte und für jede absolvierte Aufgabe an den Stationen einen Stempel. Die Stationen sind bis 15 Uhr besetzt. Wer alle sechs Stempel erhalten hat, schickt ein Foto der Karte an bikers.vs.cancer@web.de . Unter allen Einsendern werden zehn Überraschungspakete verlost, die am 4. Juni auf der Motorradwelt Bodensee übergeben werden. Weitere Infos unter www.biker-vs-cancer.de

Spaß haben, die Gemeinschaft leben und dabei noch etwas Gutes tun: Wer sich hier angesprochen fühlt, sollte schnellstens in heimischer Garage oder Schuppen nach einem Fahrzeug auf zwei Rädern suchen.

Denn am Sonntag startet die dritte Auflage der Benefiz-Motorradfahrt der „Bikers vs Cancer“. Nachdem die beliebte Ausfahrt zugunsten krebskranker Kinder pandemiebedingt in den vergangenen zwei Jahren nicht stattfinden konnte, geht es nun wieder los. Egal ob Motorrad, Roller, Mofa oder auch Quad – jeder kann mitmachen

„Wir freuen uns riesig, dass wir wieder starten können. Wir haben uns in diesem Jahr auch etwas Neues einfallen lassen. Wir veranstalten so eine Art Bodensee-Schnitzeljagd durch die Region“, blickt Motorradfan und Organisatorin Antonia Kreßner voller Vorfreude auf den Sonntag.

Gemeinsam mit ihrem 15-köpfigen Team hat sie eine knapp 80 Kilometer lange Route mit sechs Haltestationen (unter anderem in Meckenbeuren, Oberteuringen, Immenstaad und Friedrichshafen) ausgearbeitet.

Von Bobbycar-Parcours über Eierlauf haben wir uns verschiedene Sachen überlegt. Organisatorin Antonia Kreßner

An diesen Stationen müssen die Biker verschiedene Aufgaben erfüllen. „Von Bobbycar-Parcours über Eierlauf haben wir uns verschiedene Sachen überlegt. Einfach, um auch so ein bisschen Gaudi zu machen, Spaß zu haben.“ Das gilt auch für Kinder, denn einige Teilnehmer haben schon angekündigt, dass sie ihren Nachwuchs mitbringen.

Der Tod eines Mädchens als Auslöser

Das große ehrenamtliche Engagement von Antonia Kreßner als Organisatorin der Benefiz-Fahrt unter dem Titel „Wir fahren gegen Krebs“ resultiert aus persönlicher Betroffenheit. Seit vielen Jahren lässt sie eine immer größer werdende Fangemeinde in den sozialen Medien an ihrer großen Leidenschaft für das Motorradfahren teilhaben.

Über Instagram lernte sie 2016 ein junges, ebenfalls motorradbegeistertes Mädchen kennen. Die beiden schrieben sich regelmäßig, es entwickelte sich eine intensive Internetfreundschaft. Doch das junge Mädchen hatte Krebs und starb – für Antonia Kreßner völlig überraschend – im April 2018 kurz vor ihrem 16. Geburtstag.

Die Idee kam im Traum

„Das hat mich extrem mitgenommen. In der darauffolgenden Nacht habe ich geträumt, dass wir Motorradfahrer in bunten Kostümen durch die Straßen fahren und Spenden für krebskranke Kinder und Jugendliche sammeln“, erzählt die 24-jährige. Gleich am nächsten Tag habe sie angefangen, ein Konzept auszuarbeiten und auch die Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe mit ins Boot geholt.

Bei der ersten Benefiztour der „Bikers vs Cancer“ 2018 beteiligten sich aufgrund von Antonia Kreßners guter Vernetzung in den sozialen Medien bereits elf Regionen. Im Folgejahr weitete sich die Aktion auf 27 Städte und Regionen (darunter Köln, Dortmund, Berlin, München und Hamburg) aus.

2019 kamen knapp 13 000 Euro zusammen

„Es ist plötzlich immer größer geworden. Ich hätte selbst nie gedacht, dass es mal so groß wird“, blickt Kreßner zurück. 2019 kamen knapp 13.000 Euro an Spendengeldern zusammen. „Schauen wir mal, ob wir das dieses Jahr toppen können“, lacht die Bikerin.

Getreu ihrer Traumvorlage sollen alle Teilnehmer am Sonntag entweder „in bunten Klamotten“ oder aber in den eigens entworfenen „Bikers vs Cancer“- Pullis fahren.

„Wir wollen auffallen an diesem Tag. Wenn da eine Gruppe Motorradfahrer in bunten Kostümen oder knallbunten Pullis an einem vorbeifährt, das fällt auf“, ist sie sich sicher. Aufmerksamkeit erregen und zeigen, dass man gemeinsam für eine gute Sache unterwegs ist, das ist ihr Ziel.

Der Erlös aus Startgebühr (zehn Euro) und alle weiteren Spenden, die an diesem Tag zusammenkommen, werden zu gleichen Teilen an die Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe und die Urmel Kinderkrebshilfe gespendet.