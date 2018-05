„Biggest Loser“ versteigert sein T-Shirt

Der Zulauf und Zuspruch ist seit jeher beachtlich, doch am 4. Ursula-Steib-Gedächtnistag am Dienstag, 8. Mai, ab 12 Uhr dürfte dieser noch einmal zunehmen. Britta Steib-Kreft hat diesen Gedächtnistag zum Gedenken an ihre Mutter aus der Taufe gehoben, und auch heuer soll der 8. Mai, der Geburtstag von Ursula Steib, auf dem Minigolfplatz an der Uferstraße gebührend begangen werden. Dieses Mal konnte Steib-Kreft „Biggest-Loser“-Teilnehmer Benjamin Manns aus Liebenau gewinnen, der um 15.30 Uhr sein T-Shirt der SAT.1-Sendung „The Biggest Loser“ versteigern wird. Zudem wird abends der Seehasenfanfarenzug auf dem Minigolfplatz aufspielen.

„Letztes Mal war es ein Montag, heuer ist es ein Dienstag. Der 8. Mai kann nicht immer ein Sonntag sein“, sagt Britta Steib-Kreft, die sich 2016 mit der der Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen über die sensationelle Summe von 1355 Euro freuen durfte. Diese kam zustande, weil der 8. Mai Sonn- und Muttertag zugleich gewesen war und zudem herrlichstes Wetter am Bodensee herrschte. Der Zulauf im vergangenen Jahr trotz schlechter Witterung zeigte aber, dass sich der eine oder andere den Termin schon in seinem Kalender notierte.

So hofft Britta Steib-Kreft bei nahezu jeder Witterung auch am kommenden Dienstag auf viele Besucher, auf die Süßes, aber auch aufgrund des Wochentages heiße Wiener und Debreziner warten. Diese werden vom Hotel Traube in Fischbach gesponsert, die Getränke von der Edelweißbrauerei Farny und Mineralbrunnen Krumbach. „Wir haben 2017 gesehen, dass es Leute gibt, die ihre Mittagspause bei uns verbringen, daher habe ich das Angebot erweitert“, so die Betreiberin des Miniaturgolfplatzes, die auch die Nachfolgerin ihrer Mutter ist, für die die Anlage an der Uferpromenade für 24 Jahre ihre zweite Heimat gewesen war. Britta Steib-Kreft kann auch dieses Mal auf zahlreiche Kuchenspenden von Freunden und Bekannten vertrauen, auch die Einnahmen, die auf der Miniaturgolfanlage mit dem beliebten Freizeitsport erzielt werden, kommen der Hospizbewegung St. Josef Friedrichshafen zugute.

Die Tochter hatte vergangenes Jahr einen stattlichen Betrag für den Umbau in die Hand genommen, um eine Ausschankgenehmigung zu erhalten. Die Stadt Friedrichshafen hat Steib-Kreft zumindest bis Ende 2019 den Platz mit der Minigolfanlage bewilligt, dass es noch das eine oder andere Jahr mehr werden wird, darauf hofft freilich auch der Miniaturgolfclub Friedrichshafen, dem nach der letzten Generalversammlung nun wieder Jochen Dedeleit vorsteht, der den Klub 1991 mit sechs weiteren Minigolfbegeisterten gegründet hatte. Britta Steib-Kreft ist die neue Kassiererin des Vereins, Vereinsmeister Kurt Seidel der 2. Vorsitzende. Die langjährige Kooperation mit der Merianschule hat weiterhin Bestand. Die Mitglieder des MGC stehen an diesem Tag natürlich auch für Fragen zu ihrem Sport zur Verfügung.

Auch ein Infostand der Hospizbewegung wird wieder über die Häfler Einrichtung informieren, eine Einrichtung, die in der Bevölkerung noch immer einen schweren Stand hat. „Sogar die paar Schritte, an den Infostand zu treten, stellte eine Hemmschwelle dar. Dabei ist meine Mutter in ihren letzten Tagen von den Hospiz-Mitarbeitern ausgezeichnet umsorgt worden und ich möchte mich auf diese Weise jedes Jahr dafür bedanken“, so Steib-Kreft nach den letzten Gedächtnistagen.

Für Benjamin Manns, der wie seine Schwester immer wieder auf dem Minigolfplatz aushilft, war es keine Frage, auch seinen Teil beizutragen – und versteigert sein T-Shirt. Und der Seehasenfanfarenzug, der schon am 8. Mai 2017 vorstellig wurde, wird ab 18.30 Uhr den Feierabendhock einstimmen.