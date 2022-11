Big Points im Derby: Sportfreunde Friedrichshafen verlassen Abstiegsplatz

Die Sportfreunde Friedrichshafen haben das 0:8 gegen Raindorf vergessen gemacht und den Frust der Vorwoche in Konzentration und Kegel auf der Bahn umgemünzt. Mit erneutem Mannschaftsrekord landeten die Häfler im Württemberg-Derby beim KC Schwabsberg einen deutlichen 7:1 (3846:3637 Kegel)-Erfolg. Es waren Big Points für die Sportfreunde, die mit dem ersten Saisonsieg den Abstiegsplatz verlassen haben.

Im Derby am vergangenen Samstag zeigten die Sportfreunde von Beginn an die richtige Reaktion auf den nicht bundesligatauglichen Auftritt gegen Raindorf. Mit persönlicher Bestleistung von grandiosen 693 Kegeln bezwang Michael Reiter den Kapitän der Schwabsberger, Stephan Drexler (628 Kegel), klar mit 3:1 Sätzen. Es folgte ein spannendes und hochklassiges Duell zwischen dem SF-Kegler Torsten Reiser und Fabian Seitz. Knapp sicherte Seitz (654:644 Kegel) dem KC den ersten Mannschaftspunkt der Partie.

Dejan Lotina und Oliver Lämmle bauen den Vorsprung aus

Die Häfler gingen mit einem Polster von 55 Kegeln in die Mittelpaarung – das gab die Richtung für den Ausgang des Spiels vor. Es gelang Friedrichshafen zudem, sich eine komfortable Führung zu erarbeiten. Dejan Lotina brachte mit 663 Kegeln das zweitbeste Ergebnis des Tages auf die Bahn: Gegen dieses Ergebnis konnte Daniel Beier, der nach 60 Kugeln gegen Alexander Stephan ausgewechselt wurde (563 Kegel), nichts ausrichten. Oliver Lämmle (595 Kegel) schlug Robert Endrass und baute den Vorsprung auf 178 Kegel aus.

Den Sieg brachten Kapitän Darko Lotina und Jan Giray über die Ziellinie. Während Giray (634 Kegel) den Punkt gegen Bastian Hopp (615 Kegel) mit einer starken Leistung holte, vollendete Lotina die glanzvolle Partie mit 617 Kegeln gegen Michael Niefnecker (605 Kegel).

Durch den Erfolg haben die Sportfreunde den KC überholt und sind nun Siebter. Das sorgt für Erleichterung vor dem nächsten Kellerduell gegen den SKC Unterharmersbach am Samstag, 19. November, um 12 Uhr in der Bodenseesporthalle. Der Aufsteiger aus dem Schwarzwald war in der Zweitligasaison der stärkste Konkurrent.