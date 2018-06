Biber schwimmt durch Strandbad Friedrichshafen

Ein seltener Anblick: Strandbadchef Theo Schlegel aus Friedrichshafen hat jüngst einen Biber gesichtet, der morgens durch das Bad geschwommen ist. Ob das Tier wiederkommt, ist nicht bekannt. Aber einen Namen hat der Biber schon bekommen. Lässt er sich in der Region nieder?

Schlegel hatte vor wenigen Wochen die Seemauer im Strandbad sauber gemacht, da soll das Tier, kurz vor dem Saisonstart, vorbeigeschwommen sein. „Zuerst dachte ich es sei ein Hund gewesen, der da im Wasser schwimmt. Aber als ich dann sah, dass es ein Biber war, bin ich schnell hoch ins Kassenhaus, um mein Handy zu holen, damit ich ihn noch filmen konnte“, sagt Schlegel.

Der Biber sei von der Bootsvermietung aus hergeschwommen und dann unter dem Steg in Richtung Schlosskirche weiter. „Zum Glück waren noch keine Besucher da, die ihn vielleicht erschreckt hätten.“, sagt der Strandbadchef. Lange sei der Biber allerdings nicht zu sehen gewesen und auch kein zweites Mal aufgetaucht. Woher der Biber ursprünglich kam, kann Schlegel auch nicht beantworten. Es sei das erste Mal gewesen, dass er so ein Tier im Strandbad gesehen habe.

Dieter Schmid, der Biberbeauftragte des Bodenseekreises, vermutet allerdings, dass der Biber im Strandbad ein Tier auf Wanderschaft gewesen sein könnte. Biber leben in Revieren, und Jungtiere müssten sich irgendwann ein neues suchen. Normalerweise seien Biber in Gewässern wie Flüssen heimisch, sagt er. Durch den Bodensee kommen sie offenbar nur, wenn sich die Tiere auf Wanderschaft befinden. Der Biberbeauftragte nimmt daher an, dass der Biber aus Friedrichshafen wieder in einen Fluss geschwommen ist und dort Quartier bezogen hat. Er könnte sich aber mittlerweile auch ganz aus dem Bodenseekreis entfernt haben.

Bäume angenagt

„Biber sind spannende Tiere“, sagt Schmid, „eine ehemals heimische Art kehrt wieder zurück.“ Er hofft auf Toleranz vonseiten der Bevölkerung. Biber sind auch von der EU streng geschützt, weder die Tiere noch ihre Bauten dürfen daher vom Menschen beeinträchtigt werden. Trotzdem machen Biber aber immer wieder Probleme und viele Menschen sehen die Tiere deshalb kritisch. So berichtete die SZ über einen Vorfall im März diesen Jahres, bei dem ein Biber mehrere Bäume auf einer Obstbaumplantage bei Meckenbeuren angenagt hatte. Unlösbare Probleme mit Bibern gebe es nicht, sagt Schmid trotzdem, es müssten Kompromisse gefunden werden. Es reiche oft schon ein Zaun aus, um Biber von Obstbäumen fernzuhalten.

Der Bodenseekreis ist einer der letzten Landkreise, der vom Biber wiederbesiedelt wurde. Zuerst habe das Tier die großen Flüsse wie die Schussen, die Rotach und die Argen besiedelt. Mittlerweile verbreite er sich auch in kleineren Bächen und Gewässern. Eine Zahl, wie viele Biber im Bodenseekreis heimisch sind, kann Schmid nicht nennen. Er ruft die Bevölkerung auf, sich bei den Biberberatern bei Sichtungen oder Problemen mit Bibern zu melden.

Auch wenn nicht bekannt ist, ob der Biber jemals wieder ins Häfler Strandbad zurückkehrt: Einen Namen hat Theo Schlegel dem Biber schon gegeben. Er heißt jetzt sozusagen offiziell: „Justin the Biber“.

Der Biber schwamm um acht Uhr morgens durch das Strandbad Friedrichshafen. (Foto: Theo Schlegel)