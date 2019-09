Nass, kalt und windig war es in und um Landshut, als die deutschen Straßenradmeisterschaften für schwerhörige und gehörlose Menschen stattfanden. Erst am Ende des Tages kamen auch einige Sonnenstrahlen hervor. Vom Gehörlosen-Sportclub (GSC) Bodensee waren eine Sportlerin und zwei Sportler am Start: Bianca Metz, die auch im RSV Seerose Friedrichshafen aktiv ist, und Sven Hock und Christoph Mientus. Während Bianca Metz ihren Titel in der Klasse „Elite Frauen“ verteidigte und auch das Einzelzeitfahren gewann, fuhr Sven Hock in der Klasse „Elite Männer“ im Finalsprint auf Platz drei. Christoph Mientus erreichte den sechsten Platz.

Das Straßenrennen ging über 50,4 Kilometer und zwölf Runden. Männer und Frauen starteten gemeinsam. Die 22-jährige Bianca Metz konnte sich schon bald von ihren Konkurrentinnen distanzieren, nachdem sie sich einen guten Platz im Fahrerfeld gesichert hatte. Bis auf eine heruntergesprungene Kette verlief das Rennen für sie, wie der RSV Seerose mitteilt, sehr gut und sie konnte sich durchweg in der Männergruppe halten. Da auf dem Rundkurs auch in den letzten Jahren immer wieder Wettkämpfe stattgefunden hatten, an denen Bianca Metz teilgenommen hatte, konnte sie die Strecke sehr souverän bewältigen und am Ende ganz nach oben aufs Treppchen fahren: „Ich bin sehr zufrieden – das Training und die Vorbereitung waren gut auf dieses Wochenende abgestimmt und ich konnte trotz dualem Studium und Abschlussarbeit weitestgehend alle wichtigen und geplanten Einheiten bewältigen“, sagte sie.

Im Einzelzeitfahren auf einer nahezu flachen Straße, die nach jeweils einer Wende in beide Richtungen über 17,4 Kilometer über zwei Runden zu befahren war, am folgenden Tag setzte sich Metz ebenfalls durch. Somit streifte sich Metz insgesamt zum achten Mal das Trikot der deutschen Meisterin über.

Die Männer mussten im Straßenrennen insgesamt 15 Runden – drei mehr als die Frauen und 63 Kilometer absolvieren. Sven Hock fuhr durchweg in der Spitzengruppe mit und konnte sich im Finalsprint aus dem circa 20-köpfigen Teilnehmerfeld auf den dritten Platz absetzen. Christoph Mientus erreichte den sechsten Platz. Er zeigte sich zufrieden mit seiner Leistung, wenn auch mit einem kleinen Wermutstropfen: „Zwischen Arbeit, Familie mit vier Kindern sowie dem Ausbau des Hauses sei es immer wieder eine Herausforderung, genügend Zeit für das Radtraining zu finden“, meinte er.

Im Einzelzeitfahren fuhr Sven Hock auf Platz zwei und somit wieder aufs Treppchen. Christoph Mientus errang wieder Platz sechs. „Mit meiner Leistung bin ich super zufrieden – allerdings gab es am Samstag beim Straßenrennen ein kleines Problem mit der Kommunikation. Die Runden wurden per Handzeichen gezeigt, doch am Ende war für die Fahrer im gemischten Feld, die teils unterschiedliche Distanzen zu fahren hatten, nicht mehr klar, wer wie viele Runden zu fahren hatte. Deshalb hielt ich mich im Finalsprint zu sehr zurück, was ich im Nachhinein bedaure. Trotzdem ist das in Ordnung für mich, denn auch ich habe Familie und musste zudem noch eine Knieverletzung kurieren, sodass die Vorbereitungszeit für die deutschen Meisterschaften leider recht kurz war“, sagte Sven Hock.