BG meldet vier Basketballteams für 2016/17

Auch in ihrer dritten Basketballsaison gehen die BG Bodensee „Pirates“ mit vier Mannschaften an den Start. Wie in den beiden Jahren zuvor, wurden zwei Herren- und zwei Jugendteams gemeldet. Die Jugend wird mit zwei männliche U18-Mannschaften in der Bezirksliga, die Herren in der Kreis- sowie Bezirksliga auflaufen.

Nach einer erfolgreichen Bezirksliga-Spielrunde hat sich die Herren 1 erneut hohe Ziele gesteckt und bereits Ende Mai mit einer offenen Vorbereitung begonnen. Diese soll es interessierten Spieler ermöglichen, die Pirates kennenzulernen und sich zu empfehlen. „Es freut mich sehr, dass einige Spieler die Möglichkeit genutzt haben, um sich unserem Training anzuschließen. Es waren einige interessante Spieler dabei, doch bisher steht der Kader für die kommende Saison noch nicht fest“, berichtet BG-Spielertrainer Oliver Wagner.

Ende Juli wird der Kader festgelegt. Dann wird sich zeigen, ob und welche Neuzugänge es geben wird. Verzichten müssen die Herren 1 auf Roman Grinnik, der die Pirates verlassen hat, sowie die beiden Langzeitverletzten Andreas Huth und Vitalis Feist. Dennoch sind die „Pirates“ zuversichtlich, dass sie ein schlagfertiges Team stellen werden.