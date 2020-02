BG Bodensee Pirates siegen und halten Kurs

Mit einem 80:49-Sieg gegen den Gastgeber TSG Söflingen 4 haben die BG Bodensee Pirates ihre Siegesserie von nun sieben Siegen in Folge fortgesetzt.

Angetrieben durch die Niederlage in der Vorrunde starteten die Pirates stark ins Spiel. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive überzeugten die Pirates mit sauberem Basketball und entschieden das erste Viertel mit 24:11 für sich.

Auch das zweite Viertel stand unter dem Motto Team-Basketball. So wurde durch gute Kommunikation in der Verteidigung und selbstlose Offensive den Gastgebern kaum die Möglichkeiten gelassen, ins Spiel zu finden. Allen voran war es Amir Elbehi, der in der Defensive ein klares Zeichen setzte und selbst den offensivstärksten Spieler der Gastgeber erfolgreich stoppen konnte. Halbzeitstand: 23:42.

Trotz klarer Führung gingen die Pirates nicht vom Gas, blieben defensiv fokussiert und bewiesen ein ruhiges Händchen von der Dreier-Linie. Auch das dritte Viertel endete somit deutlich für die Gäste mit 68:37.

Das letzte Viertel brachte keine weiteren Überraschungen und mit einem Endstand von 49:80 bewiesen die Pirates, ein weiteres Mal, dass sie auswärts auch starke Gegner schlagen können.

Die BG Bodensee hat nun eine dreiwöchige Spielpause vor sich und empfängtam 8. März, 17 Uhr, in der Sporthalle der beruflichen Schulen die TSG Ehingen 1. In der Vorrunde konnten die Pirates ein knappes Duell für sich entscheiden.