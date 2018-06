In der Basketball-Bezirksliga hat die BG Bodensee am Sonntag im ersten Heimspiel der Rückrunde den TSV Laupheim zu Gast gehabt. Am Ende hieß es 62:38 fürs gastgebende Team. Noch im Hinspiel unterlag die BG laut Spielbericht nach zweifacher Verlängerung knapp.

Mit einer starken Verteidigung hielten die „Pirates“ die Gäste aus Laupheim im ersten Viertel bei acht Punkten in Schach. Im zweiten Viertel knüpfte die BG an ihre gute Leistung an und ging mit einem komfortablen 33:14-Vorsprung in die Pause. In der zweiten Halbzeit verteidigte die Basketballgemeinschaft nicht mehr so stark, doch konnte Laupheim daraus kein Kapital ziehen. Am Ende gewann das BG-Team deutlich mit 62:38. Durch den Heimsieg kletterten die „Pirates“ auf Tabellenplatz sieben. Kommenden Samstag (3. Februar) geht es zum Tabellennachbarn nach Wendlingen.

BG Bodensee: Häuptle (17 Punkte), Kajszczak (5), Kamareh, Kübler (4), Savas, K.C. (8), Savas, M., Wagner (6), Walk (7), Weyler (4), Winter (11).