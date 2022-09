Bezirkspokal: Friedrichshafens Damen scheitern an Landesligist

Für die Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach ist die Reise im Bezirkspokal schon früh beendet. In der ersten Runde unterlag der Bezirksligist am vergangenen Samstag in der Bodenseesporthalle der höherklassigen HSG Langenau/Elchingen mit 23:32 (11:15).

Der Favorit zieht davon

Die rund 80 Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit aber durchaus eine Friedrichshafener Mannschaft, die mit dem Favoriten mithielt. Als Annika Nothelfer in der 27. Minute ihren vierten Treffer erzielte, stand es lediglich 11:12 aus der Sicht der Häflerinnen. Noch vor der Pause bauten die Gäste die Führung aber noch aus. Die Gastgeber schafften es nicht mehr den Rückstand zu verkürzen und schieden am Ende mit einer 23:32-Niederlage aus.