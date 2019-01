Bezirksliga-Volleyballerinnen gewinnen Tiebreak

Licht und Schatten haben am Wochenende in der Volleyballabteilung des VfB Friedrichshafen geherrscht. Während sich die erste Damenmannschaft in fünf Sätzen gegen Baustetten durchsetzte, kassierte die Herren 2 des VfB eine Niederlage.

Die Herren 2 erwischten am Samstag keinen guten Tag. Beim 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) gegen die TSG Blankenloch entführte das Gästeteam die Punkte aus der Häfler ZF-Arena. Bis zur 10:5-Führung im ersten Satz sah es so aus, als könnte das Team um VfB-Zuspieler Dietrich Penner an die erfolgreichen Leistungen aus der Vorwoche anknüpfen. Doch dann schlichen sich immer mehr Fehler ins Häfler Spiel ein. Egal, was die Hausherren versuchten: Die Punkte machten die Gäste, die letztlich verdient mit 3:0 gewannen.

Die erste Damenmannschaft des VfB war in der Volleyball-Bezirksliga Süd beim VC Baustetten 2 zu Gast – und erfolgreich. In einem nervenaufreibenden Spiel setzte sich das junge Team mit 3:2 (15:25, 25:15, 30:32, 25:23, 15:12) durch und behauptete damit den dritten Tabellenplatz. In der spannenden Partie zeigten Julia Baldauf, Meike Zimmermann, Anna Vaulin, Lea Nieleck, Deborah Stephan, Monika Jovanova, Hande Kabalak, Acelya Sürer und Clara Gescher eine starke Leistung.

„Es ist zwar sehr schade, dass wir nicht durchgängig das volle Potenzial ausschöpfen konnten und es so zum Tiebreak kam. Doch dies soll die Freude über zwei Punkte nicht trüben“, resümierte Baldauf den knappen Auswärtssieg ihrer Mannschaft in Baustetten.