Bezirksliga: Kluftern trifft auf Tabellenletzten

Der FC Kluftern, der in der Vorwoche beim Mitaufsteiger in Gottmadingen ersatzgeschwächt und eher unglücklich eine 2:3-Niederlage einstecken musste, empfängt am Sonntag, 27. September, ab 15 Uhr Tabellenschlusslicht SV Orsingen-Nenzingen, das bisher noch keinen Sieg verbuchen konnte. Zuletzt unterlag der SV gegen den Tabellenzweiten Hattinger SV mit 1:2.

Vor eigenem Publikum will die Elf von Klufterns Spielertrainer Ingo Backert drei Punkte fürs Konto sammeln. „Ich gehe von einem Sieg aus“, sagt Erich Rieker vom Klufterner Spielausschuss. Zwar sind noch immer einige Spieler angeschlagen, darunter auch Backert selbst. Doch ist Markus Bausinger nach längerer Verletzung wieder im Training und wird zumindest auf der Ersatzbank sitzen. Besonders ärgerlich für Rieker: Torjäger Hardy Jendrijewski sah am vergangenen Spieltag „völlig unnötig“ die Rote Karte und muss am Sonntag nun bei den Zuschauern Platz nehmen. (stt)