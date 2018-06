Wenn das Russische Staatsballett unter der künstlerischen Leitung von Wjatscheslaw Gordejew gastiert, ist erstklassiges Ballett voller Anmut und Eleganz, voller Kraft und Esprit garantiert, doch der behutsam aufgefrischte „Schwanensee“ nach der Choreografie von Ivanov und Petipa, den die russischen Gäste am Dienstagabend auf ihrer Jubiläumstournee im Graf-Zeppelin-Haus präsentierten, hat dem bisher Gezeigten noch eine Krone aufgesetzt.

Vor 25 Jahren hat das Ensemble erstmals in Deutschland gastiert, und schon bald ist es auch nach Friedrichshafen gekommen. Damals bewunderte man die Eleganz und Präzision der Tänzerinnen und die enorme Vitalität und Sprungkraft der Tänzer, begegnete aber insgesamt einer kühlen, artifiziellen Kunst mit unbewegten Gesichtern, über die kaum einmal ein Lächeln huschte. Ganz anders heute, wo der Tanz leicht und charmant über die Bühne geht, wo nichts mehr die Anstrengung dieses Hochleistungssports verrät, sondern allein das Märchenhafte zählt, zumal die Ausstattung opulent ist und die Kostüme ein einziger Traum sind – sowohl die neuen duftigen Kleider bei Hofe wie die Tütüs der weißen Akte am Schwanensee.

Weißer Schwan, schwarzer Schwan

Nicht minder beeindruckt die Dramatik. Ganz besonders, als diesmal mit Tanja Bolotova eine Primaballerina von makelloser Figur und Technik und ausdrucksvoller Präsenz im Mittelpunkt stand. Sind es oftmals zwei Tänzerinnen, die die Odette und Odile, die weiße Schwanenkönigin und den schwarzen Schwan, tanzen, war es hier besonders spannend, die Verwandlung ein und derselben Tänzerin zu erleben.

Bis in die Fingerspitzen hinein verrät sie als expressive Odette ihre bebende Furcht, ihr langsam aufkeimendes Vertrauen, ihre völlige liebende Hingabe und ihre tiefe Verzweiflung nach dem scheinbaren Verrat des Prinzen, während sie als Rotbarts Kunstgeschöpf Odile ihre Soli und die Pas de deux mit dem Prinzen mit einer kalten Virtuosität ohne menschliche Regung ausführt.

Eine Glanzleistung von Tanja Bolotova, diese Extreme so unmittelbar sichtbar zu machen. Ihr zur Seite steht ein Prinz, der als Charaktertänzer ebenso seine Emotionen offenbart und zugleich mit großer Sprungkraft und als eleganter Porteur beeindruckt. Widerpart ist Vladimir Mineev als dämonischer Zauberer Rotbart, der in einem letzten dramatischen Kampf der Macht der Liebe weichen muss. Leicht und befreit tanzen nun die zuvor so ängstlich flatternden Schwäne.

Anmutig sind die Szenen bei Hofe, die graziösen Tänze der Hofdamen, der elegante Pas de trois, die verschmähten Bräute und die Divertissements, ein hübscher Tupfer darin ist Yaroslav Sinitsin als putzmunterer Hofnarr, der mit immer wilderen Sprüngen und Pirouetten eine der Damen gewinnen will und doch bei keiner landen kann.