„Bewusste Täuschung von Demonstranten“: Bodensee-SPD kritisiert Corona-Demo aufs Schärfste

Die SPD Bodenseekreis hat die Corona-Demonstrationen rund um den Bodensee aufs Schärfste kritisiert. „Erstmal sind wir beruhigt, dass es nach den teils eskalierenden Demonstrationen in Berlin am See überwiegend friedlich geblieben ist“, wird der SPD-Kreisvorsitzende Leon Hahn in einer Pressemitteilung zitiert. Dennoch seien erneut teils krude und leicht zu widerlegende Argumente öffentlich verbreitet worden.

Für die SPD sei unmissverständlich klar, dass das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit unantastbar ist, auch für die „Querdenken“-Demonstrationen. „Wir haben allerdings das Recht, auf fehlgeleitete, populistische und leicht widerlegbare Argumente hinzuweisen und diese auf das Schärfste zu kritisieren. Widerspruch ist hier dringend geboten“, so auch SPD-Landtagskandidatin Jasmina Brancazio. „Wir würden uns wünschen, dass manche der Demonstranten kritischer hinterfragen, welchen Gruppierungen sie hier folgen“.

Laut Brancazio haben die Kundgebungen vor allem sichtbar gemacht, wer alles nicht Teil der vermeintlichen „Massen-Bewegung“ gewesen sei. „Die ganz überwiegende Anzahl der Menschen verhält sich vernünftig und unterstützt die Maßnahmen zum Schutz von uns allen. Dass die Teilnehmerzahlen zu den Demonstrationen, zu denen deutschlandweit mobilisiert wurde, weit unter den Erwartungen geblieben sind, zeigt auch, dass hier keineswegs eine Mehrheit der Bevölkerung unterwegs ist“, so Brancazio.

Auf Empörung stößt bei der SPD Bodenseekreis, dass viele Menschen irreführend auf die Demonstrationen gelockt wurden. „Die Organisatoren rund um die Initiative ,Querdenken’ haben Menschen teils bewusst getäuscht. Gerade am nördlichen Seeufer sind viele einem Aufruf einer vermeintlich unabhängigen Menschenkette für Frieden und Selbstbestimmung gefolgt, die vom Querdenken-Aktivisten Gerry Mayr initiiert wurde.“ Ein Blick auf die Homepage der „Friedenskette“ zeige, dass hier nur vordergründig eine „neutrale“ Veranstaltung beworben werde. Tatsächlich aber hingen die „Friedenskette“ und die Kundgebungen von „Corona-Leugnern“ eng zusammen. „Querdenken hat hier subtil und irreführend versucht, Menschen auf ihre Kundgebungen zu locken“, so SPD-Kreischef Leon Hahn. „Wir als Sozialdemokraten am See sind traurig, dass der Bodensee für dieses Spektakel voll Täuschung und populistischer Mythen herhalten musste.“