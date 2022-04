Bewusst gehen

Bei der Aktion „Go-for-it“ der Berufepastoral der Diözese Rottenburg-Stuttgart geht es darum, vom Samstag, 30. April bis zum Sonntag, 8. Mai Kilometer bewusst zurückzulegen, ob zu Fuß oder mit dem Rad, diese zu sammeln und davon zu berichten, heißt es in einer Pressemitteilung der Diözese.

In Friedrichshafen wird die Aktion in diesem Jahr diözesanweit eröffnet. Wer mag, kann bereits am Samstag von 10 bis 15 Uhr beim Auszeittag mitmachen. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Gemeindesaal St. Nikolaus. Um 12 Uhr findet ein Friedensgebet in der Kirche statt und um 18 Uhr der Eröffnungs-Gottesdienst, der auch via Zoom für die ganze Diözese übertragen wird. Der Abschluss findet am 8. Mai mit einem Aktionstag und Gottesdienst in Tübingen statt.

Gleichzeitig wird in Friedrichshafen diese Aktionswoche mit der Gruppe „virtueller Spendenlauf FN“ solidarisch gestaltet. Das bedeutet, dass Teilnehmer eingeladen sind, unter Freunden und Verwandten Sponsoren zu finden, die für jeden geleisteten Kilometer bereit wären, etwas zu spenden. So unterstütze die Gruppe AMEF aus St. Maria, Jettenhausen seit vielen Jahren die Gemeinde Kiziba in Uganda. Die Schwestern dort bauen für die Lehrer ihrer Schule ein Lehrerhaus und brauchen unsere Unterstützung. Wer etwas spenden möchte: IBAN: DE31 6905 0001 0020 1022 40; SOLADES1KNZ - Kennwort: „Kiziba-Spendenlauf“.

Weitere Infos zur Aktionswoche und Teilnahme gibt es auf der Homepage www.go-for-it-2022.de oder über Pastoralreferent Philip Heger (philip.heger@drs.de)