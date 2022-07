Bewerbungsfrist an der Zeppelin-Universität endet in Kürze

Studieninteressierten bietet sich nur noch für kurze Zeit die Gelegenheit, sich für das Herbstsemester an der Häfler Zeppelin-Universität (ZU) zu bewerben. Die Bewerbungsfrist für die Bachelor- und Masterprogramme endet am 12. Juli für den Auswahltag in Präsenz am 28. Juli und am 24. Juli für einen zusätzlichen digitalen Auswahltag am 10. August, wie die Universität mitteilt.

Die Studieninteressierten erwarten insbesondere beim Auswahltag in Präsenz intensive und interessante Stunden, angefangen mit einem Vorabendevent auf dem See-Campus der ZU über die Gruppenarbeit an einer Fallstudie bis hin zu Einzelgesprächen mit Professorinnen und Professoren, Mitarbeitenden, Studierenden sowie Alumni der Universität.

Studienstart für die Studiengänge in Politik-, Verwaltungswissenschaft und Internationale Beziehungen, Kommunikations- und Kulturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, in Soziologie, Politik und Ökonomie, in General Management, in Kultur, Medien und Kreativwirtschaft, in den neuen Masterprogrammen in International Relations und Global Politics, in Public Management und Digitalisierung, in Transformation Management in Digital Societies sowie für den Interdisciplinary Research Master ist dann der 4. September.

Weitere Informationen gibt es online unter zu.de/bewerbung.