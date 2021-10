Bewerben für Orientierungssemester an der Zeppelin Universität

Friedrichshafen (sz) - Mit dem „Kompass-Studium“ bietet die Zeppelin Universität (ZU) ein Orientierungssemester für geistes- und sozialwissenschaftliche Studienfächer und eine Vorbereitung auf ein Studium an. Die Bewerbungsfrist für das kommende Frühjahrssemester endet am 21. November.

Wer in Bezug auf ein passendes Studium noch unsicher ist, hat im „Kompass-Studium“ die Möglichkeit, ein Semester lang „auf Probe“ zu studieren und dabei Kurse aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Kommunikation, Soziologie sowie Politik-, Verwaltungswissenschaften und Internationale Beziehungen zu besuchen. Alle Prüfungsleistungen, die im „Kompass-Studium“ erbracht werden, können bei einem anschließenden Studium an der ZU oder an einer anderen Universität anerkannt werden.

Abiturientinnen und Abiturienten aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg haben einen vorrangigen Anspruch auf ein Vollstipendium der Josef-Wagner-Stiftung. Außerdem gibt es Teilstipendien für Schülerinnen und Schüler aus nicht-akademischem Elternhaus.

Die neue Kohorte im „Kompass-Studium“ startet am 24. Januar. Interessierte können sich noch bis zum 21. November auf einen Studienplatz bewerben. Am 8. November findet um 17.30 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung zum „Kompass-Studium“ statt.

Weitere Informationen unter zu.de/orientieren oder direkt bei Annika Hörenberg, annika.hoerenberg@zu.de, Tel. 07541 / 60 09 23 62