Bewerben für das Präsenzstudium an der Zeppelin Universität

Studieninteressierte können sich laut Pressemeldung noch für das Herbstsemester an der Zeppelin Universität (ZU) bewerben. Die Bewerbungsfrist für die Bachelor- und Masterprogramme endet am 11. Juli für den Auswahltag am 28. Juli, sowie am 8. August für einen zusätzlichen Auswahltag am 23. August (wegen der in einigen Bundesländern verspäteten Abiturprüfungen). Das kommende Herbstsemester solle möglichst wieder vollständig in Präsenz stattfinden. Verbunden damit möchte die ZU allen Studienstarterinnen und -startern wie auch allen Bestandsstudierenden, die impfwillig sind, ein Impfangebot unterbreiten. Studienstart ist der 4. September. Weitere Informationen gibt es unter zu.de/bewerbung.